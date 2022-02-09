آلاف يتظاهرون في الأرجنتين ضد اتفاق مع صندوق النقد لسداد قرض بـ44 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس للتنديد باتفاق توصلت إليه حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز مع صندوق النقد الدولي بشأن سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار.

وتجمع ناشطون من نحو 200 منظمة أمام القصر الحكومي، «كازا روزادا» أمس الثلاثاء، احتجاجا على الاتفاق، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت النائبة ميريان بيرغمان من «جبهة اليسار والعمال» للوكالة الفرنسية، إن على حكومة فرنانديز تذكر التاريخ الأرجنتيني، فجميع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي منذ العام 1983 جلبت الفوضى، وانتهت بتعديلات هيكلية، وتضخم مفرط وأزمات اجتماعية هائلة.

وأضافت أنه يجب على الحكومة «أن تثبت ما الذي يجعل الأمر مختلفا» هذه المرة. وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن في 28 يناير الماضي اتفاقا جديدا مع صندوق النقد لإعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار تم منحه العام 2018 إلى حكومة سلفه ماوريسيو ماكري.

وبموجب الاتفاق الجديد التزمت الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من 3% العام 2021 إلى 0,9% فقط العام 2024. وبحسب الحكومة لن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي.

وأوضحت القيادية أيضا في «جبهة اليسار والعمال» فيلما ريبول أن الاتفاق «لا علاقة له باحتياجات الشعب الأرجنتيني، إنما يتعلق بديون غير شرعية وغير قابلة للسداد».

ولا يزال الاتفاق بانتظار المصادقة عليه في الكونغرس، حيث يملك الائتلاف الحاكم أكثرية لكنه لا يتمتع بالغالبية.

وتأمل الحكومة بتحديد شروط الاتفاق الجديد قبل 22 مارس، أي قبل استحقاق دفعة بقيمة 2.85 مليار دولار لا تملك سدادها، وفقا لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان.