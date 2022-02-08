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تضاعف أرباح «فايزر» في 2021 إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 06:31 مساء
تضاعف أرباح «فايزر» في 2021 إلى 22 مليار دولار بفضل مبيعات اللقاح
حبوب طورتها شركة فايزر للدواء ضد كوفيد-19. (الإنترنت)
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أعلنت شركة الأدوية الأميركية «فايزر»، الثلاثاء، تضاعف أرباحها خلال العام 2021 لتصل إلى 22 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، متوقعة أن تصل إيراداتها من اللقاحات في العام المقبل إلى 32 مليار دولار.

وأفادت الشركة العملاقة في تقرير مالي، بإن إيراداتها السنوية تضاعفت لتبلغ 81.3 مليار دولار خلال العام المنصرم، منها 36.8 مليار من لقاح «كوفيد-19»، الذي طورته مع «بايونتيك» الألمانية، وكان أول لقاح ينال ترخيص الاستخدام في مواجهة فيروس «كورونا».

عقار «باكسلوفيد» المضاد لـ«كوفيد»
إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يحقق لها عقار «باكسلوفيد» المضاد لـ«كوفيد»، عائدات بقيمة 22 مليار دولار خلال العام المقبل.

والنتائج المالية هذه هي أحدث دليل على التغييرات التي حققتها «فايزر» بفضل «كوفيد-19»، إذ أن الشركة توقعت قبل عام تحقيق 15 مليار دولار فقط من مبيعات اللقاح في 2021، لكنها ما انفكت تزيد من توقعاتها مع مرور الوقت.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«فايزر»، ألبرت بورلا، في بيان أن علماءها «يواصلون مراقبة كوفيد-19 ويعتقدون أنه من غير المرجح القضاء عليه بالكامل في المستقبل المنظور».

وأضاف: «مع ذلك، الآن تتوفر لنا الأدوات، مثل اللقاحات والعلاجات، التي نعتقد أنها ستساعدنا ليس فقط على إدارة الجائحة بشكل أفضل، بل أيضًا مساعدة الدول على الانتقال إلى حقبة مرض متوطن».

خسر سهم الشركة 4.1% من قيمته
وتابع: «نعتقد أن هذه الوسائل ستتيح لنا المساعدة في العودة إلى الحالة الطبيعية وتمضية الوقت مع العائلة والأصدقاء والسفر وتناول الطعام في أماكن مغلقة وحضور الحفلات الموسيقية والاستمتاع بعديد النشاطات الأخرى، تزامنًا مع خفض خطر إثقال كاهل المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية حول العالم».

وعلى الرغم من أن أرباح «فايزر» فاقت توقعات المحللين، إلا أن إيراداتها كانت ما دونها. وفي تبادلات ما قبل فتح الأسواق، خسر سهم الشركة 4.1 بالمئة من قيمته، ليبلغ 51.02 دولار.

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