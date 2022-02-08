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«CNN»: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:54 مساء
«CNN»: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
مقر البنك المركزي المصري. (الإنترنت)
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ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في الـ22 شهرًا الماضية، وأرجع خبراء سبب هذه الزيادة المستمرة إلى تحسُّن موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

وأرجع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، لقناة «CNN» استمرار ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى «زيادة أسعار عدد من مكونات الاحتياطي، وعلى رأسها الدولار والذي يمثل نسبة 70% من حجم الاحتياطي المحلي ونحو 80 طن ذهب ما يعادل 4 مليارات دولار».

الزيادة المستمرة للاحتياطي
وأوضح الفقي أن «الزيادة المستمرة للاحتياطي خلال الشهور الماضية كانت طفيفة وناتجة عن إعادة تقييم لأصول الاحتياطي الدولي لمصر»، مشيرًا إلى أن الاحتياطات الدولية لمصر تتكون معظمها من «الدولار ويجري استثمارها في أذون وسندات الخزانة الأميركية لتدر عائدًا، بالإضافة إلى عدد من العملات الأخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو والين واليوان الصيني».

ولفت الفقي إلى أن الاحتياطي يضم أيضًا «نحو 2.8 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي ويتم تحديده اعتمادًا على سلة العملات الدولية الأساسية».

وقام صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بأكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 560 مليار دولار، لتكملة احتياطات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء، بهدف تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.

وكشف فخري الفقي أن «الحكومة المصرية تعتزم سداد ديون خارجية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك من إجمالي مخصصات لسداد القروض بالموازنة بلغت 593 مليار جنيه (37.8 مليار دولار) هذا بخلاف 580 مليار جنيه (36.9 مليار دولار) فوائد للديون»، مشيرًا إلى أن «مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد الديون سواء محلية أو خارجية، كما أن الديون الخارجية في الحدود الآمنة وتبلغ 34% بالنسبة للناتج القومي».

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو العام 2021 مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو العام 2020، وتوزعت الديون بين طويلة الأجل نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.

ولفت الفقي إلى أن «حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يغطي لمدة 7 شهور ونصف الواردات من السلع الأساسية»، مشيرًا إلى أن «أبرز تحدٍ أمام استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي هو موجة التضخم العالمية، والتي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مستورة للقمح».

تحسن مصادر مصر من العملات الأجنبية
وأضاف الفقي أنه في المقابل «تحسنت مصادر مصر من العملات الأجنبية خلال العام المالي الجاري بنسبة 70- 80% عن العام الماضي سواء إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مما يحسن وضع الاحتياطي».

وقال أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، إن الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي يشير إلى نجاح خطة مصر في الإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وحققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها بلغ 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من 2021 نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بحسب بيانات رسمية.

وأكد بدرة، نجاح البنك المركزي المصري في «التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض الاحتياطي مع بداية الجائحة إلا أنه عاود الارتفاع وواصل الزيادة خلال العامين الماضيين».

وانتقد مصطفى بدرة ما يتردد حول «اتجاه البنك المركزي لإجراء تعويم جديد»، ولفت بدرة إلى «التحسن المستمر في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاحتياطي النقدي».

وقال أستاذ التمويل والاستثمار إن أهم تحدٍ يواجه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في الوقت الحالي هو «حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًا وتداعيات ذلك على الفائدة محليًا مما قد تؤدي لزيادة في حجم الدين عن المخصصات بالموازنة، وهي كلها توقعات مرتبطة بمسار الفائدة عالميًا»، غير أن بدرة أكد أن «موارد مصر من النقد الأجنبي سواء السياحة أو قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج تسير بشكل جيد».

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