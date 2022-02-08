فرنسا تسجل في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

سجّلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو، على ما أفادت إدارة الجمارك الثلاثاء، وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بـ«الطاقة وبالمنتجات المصنعة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

انتعاش ملحوظ في الواردات

ويفسّر تفاقم العجز بـ«انتعاش ملحوظ في الواردات (%18.8 في مقابل 13% في 2020) مقارنة بالصادرات (17% في مقابل 15.8% في 2020)»، بحسب المصدر نفسه، وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجّل العام 2011 مع 75 مليار يورو.

وقال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحفي «من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري» مشيرًا خصوصًا إلى «فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو»، لافتًا إلى أنه «في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ17.9 مليار يورو».

وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت «قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجّلتها العام 2019»، مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57% فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيرا، يفسَّر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما «أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج»، بحسب ريستر.