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واشنطن تخفف الرسوم على الصلب الياباني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 08:39 صباحا
واشنطن تخفف الرسوم على الصلب الياباني
علما اليابان وأميركا، (أرشيفية: ا ف ب)
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قررت الولايات المتحدة تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل النزاعات التجارية التي خلفها سلفه دونالد ترامب.

واعتبارًا من أبريل المقبل، ستدفع اليابان رسومًا أقل على صادرات سنوية من الصلب إلى الولايات المتحدة تصل إلى 1.25 مليون طن، حسب وكالة «فرانس برس».

ويضع هذا القرار حدًا للرسم البالغ 25% الذي فرضه ترامب في يونيو العام 2018 على واردات المعادن من اليابان وغيرها من الدول، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

والخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترامب خلال فترة ولايته وعمل بايدن منذ وصوله إلى السلطة على حلها.

ويأتي الاتفاق مع طوكيو بعد اتفاق آخر توصلت إليه واشنطن العام الماضي لرفع الرسوم الجمركية عن المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو «الاتفاق الذي توصلنا إليه سيعزز صناعة الصلب الأميركية ويضمن قدرة قوتها العاملة على المنافسة، مع توفير صلب أرخص ثمنا ومعالجة مصدر إزعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا».

أما الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي فاعتبرت أن هذا «الاتفاق بالإضافة إلى قرار العام الماضي المتعلق بالاتحاد الأوروبي سوف يساعدنا على مكافحة ممارسات الصين التجارية المضادة للمنافسة».

ورغم ذلك، فإن الاتفاق لم يحل جميع الخلافات التجارية العالقة بين البلدين؛ اذ سيبقى الرسم البالغ 10% مفروضًا على صادرات الألمنيوم اليابانية.

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