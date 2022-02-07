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اتحاد النقابات البريطاني يحذر من فترة «صعبة للغاية» على ذوي الدخل المنخفض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 08:05 مساء
اتحاد النقابات البريطاني يحذر من فترة «صعبة للغاية» على ذوي الدخل المنخفض
زبونة في متجر بقالة في شرق لندن. (أ ف ب)
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حذر اتحاد النقابات البريطاني، الإثنين، من أن العمال ذوي الدخل المنخفض في المملكة المتحدة يواجهون «فترة صعبة للغاية» بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. 

وأكد الاتحاد، في تقرير جديد، أن عدد العمال المستفيدين من «الائتمان الشامل»، المساعدة المخصصة للعاطلين عن العمل أو ذوي الأجور المتدنية، ارتفع بـ1.3 مليون شخص مقارنة بما كان العدد قبل جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

دعم حكومي  «غير مناسب على الإطلاق»
ودعا الحكومة إلى تعزيز مستوى دعمها الذي يعتبره الاتحاد «غير مناسب على الإطلاق» للعائلات ذات الدخل المنخفض. 

وتظهر دراسة لاتحاد النقابات البريطاني أُجريت على نحو 2200 عامل أن 12.5% منهم يقولون إنهم سيواجهون صعوبات في تأمين حاجاتهم الأساسية في الأشهر المقبلة. 

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وقالت المديرة العامة لاتحاد النقابات البريطاني، فرانسيس أوغرادي، «يواجه ملايين العمال ذوي الدخل المنخفض تراكم عوامل صعبة للغاية» في وقت «تسجل أسعار الطاقة ارتفاعًا شديدًا وتزداد المساهمات الاجتماعية». وأشارت إلى أن شركات الطاقة «لا يجب أن تحقق أرباحًا ضخمة في وقت يكافح كثيرون لتدفئة منازلهم».

 «الأسوأ لم يأتِ بعد»
وأعلنت شركة «شيل»، الأسبوع الماضي، تسجيل أرباح بقيمة 20 مليار دولار في العام 2021 وذلك جزئيًّا بسبب ارتفاع أسعار النفط.  في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الكهرباء زيادة التعرفة على المستهلكين بـ54%.

وحذر رئيس سلسلة المتاجر الكبرى «تيسكو» جون آلان، الأحد، عبر قناة «بي بي سي» من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع في المملكة المتحدة وأن «الأسوأ لم يأتِ بعد».

وشدد آلان على أن الأسعار في «تيسكو» ارتفعت بمعدل 1% فقط في  الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنها قد ترتفع بـ5% في الأشهر المقبلة. وذكر بأن الارتفاع يؤثر بشكل نسبي أكثر على العائلات ذات الدخل المنخفض التي تصرف جزءًا كبيرًا من ميزانيتها على الطعام.

وحذر مصرف إنجلترا بأن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا في المملكة المتحدة ليصل إلى 5.4% في نهاية العام 2021، قد يرتفع إلى 7.25% بحلول أبريل، وأنه من غير المرجح أن يعود إلى مستوياته الاعتيادية قبل عامين.

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