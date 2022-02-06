الأمم المتحدة: تقدم في جهود حل أزمة ناقلة «صافر» المحملة بمليون برميل نفط مع الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة تقدمًا في الجهود نحو حلحلة أزمة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى «مناقشات إيجابية» مع الحوثيين في هذا الشأن.

و«صافر» التي صُنعت قبل 45 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وفق «فرانس برس».

«اجتماعات بناءة» مع الحكومة اليمنية

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي عقد «اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي» مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وأيضًا مع الحوثيين بشأن صافر.

ونقل البيان عن غريسلي قوله إنه التقى مسؤولين في الحكومة اليمنية في العاصمة الموقتة عدن من بينهم رئيس الوزراء معين عبدالملك، موضحًا أنه «في مناقشاتنا الإيجابية للغاية، أكد المسؤولون الحكوميون أنهم يدعمون الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لنقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى». وأضاف «إنهم يريدون رؤية التهديد يتم تخفيفه في أقرب وقت ممكن».

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وأجرى غريسلي أيضًا محادثات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصفها بـ«البناءة». وقال إنهم «أكدوا قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة». وأضاف «كما اتفقنا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة».

خطر وقوع كارثة وشيكة

وأكد غريسلي أن «خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية (...) ونحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن».

ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورًا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.

وكانت منظمة «غرينبيس» البيئية حذرت الشهر الماضي من أن الناقلة المهجورة تشكل «تهديدا خطيرا»على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعًا داميًا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.