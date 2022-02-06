ارتفاع العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 3.6%

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 3.6%، في أكبر زيادة لهما منذ شهر أكتوبر، بينما يتسع قلق السوق من احتمال عدم قدرة بعض المنتجين في «أوبك +» على إجراء الزيادة الإنتاجية المتفق عليها وهي 400 ألف برميل يوميًّا على أساس شهري، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحققت أسعار النفط الخام قفزة جديدة من المكاسب، وسجلت سابع أسبوع على التوالي من الصعود وسط مخاوف واسعة من شح وتعطل الإمدادات النفطية، خاصة في الولايات المتحدة، التي تتعرض إلى موجة قاسية من برودة الطقس، إضافة إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها الواسعة على استقرار السوق، خاصة أزمة أوكرانيا.

واجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرق الولايات المتحدة الخميس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر، وأسهمت التوترات المتعلق بالأزمة الأوكرانية، التي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة في ارتفاع أسعار النفط.