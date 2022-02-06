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كوريا الجنوبية تغرم «مرسيدس بنز» 16.8 مليون دولار بسبب التلاعب في قيم الانبعاثات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 10:38 صباحا
كوريا الجنوبية تغرم «مرسيدس بنز» 16.8 مليون دولار بسبب التلاعب في قيم الانبعاثات
شعار شركة مرسيدس, (الإنترنت)
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قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أصدرت قرارًا بتغريم شركة «مرسيدس بنز» 20.2 مليار وون (16.87 مليون دولار) بسبب بيانات «مزورة» بشأن قيم الانبعاثات في سياراتها التي تعمل بالديزل وأمرتها باتخاذ إجراءات تصحيحية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن «مرسيدس بنز» تلاعبت بأجهزة تخفيف التلوث بتحميل برنامج غير قانوني في سياراتها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت «يونهاب» إلى أن التلاعب يعني أن المركبات فشلت في الوفاء بمستويات الانبعاثات المسموح بها، لكن شركة صناعة السيارات الألمانية زورت الحقائق في المعلومات المرفقة بسياراتها خلال الفترة بين أبريل 2012، ونوفمبر 2018.

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