4 تريليونات دولار حجم أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين قفزت إلى 25.56 تريليون يوان (4 تريليونات دولار أميركي) بنهاية العام الماضي.

وكانت لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية العام 2021، بما في ذلك 45 شركة ذات استثمارات أجنبية و92 شركة محلية، وفقًا للجمعية، وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وفق وكالة أنباء «شينخوا».

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية العام 2021، كانت هناك 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها، وشركتان لإدارة أصول التأمين، مؤهلة لإدارة صناديق الاكتتاب العام.