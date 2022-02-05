الأرجنتين تسدد فوائد بقيمة 370 مليون دولار لصندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

سددت الأرجنتين 370 مليون دولار، الجمعة، إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد على 44 مليار دولار حصل هذا البلد على إعادة هيكلته في نهاية يناير، على ما أفاد مصدر رسمي.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة «فرانس برس» أن عملية التسديد إلى صندوق النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة «بلغت حوالي 370 مليون دولار». وأظهرت نشرة المصرف المركزي الأرجنتيني الجمعة أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37.18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.

وكانت الأرجنتين سددت حوالي 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة قبل الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد. وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي قبل أسبوع اتفاقًا مبدئيًا على إعادة هيكلة دين بوينوس أيريس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3% من إجمالي الناتج المحلي راهنا) وصولًا إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.

متى حصلت الأرحنتين على القرض؟

وكانت الحكومة السابقة حصلت على هذا القرض في العام 2018، إلا أن الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كانت تواجه «استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها» كما أكدت مرارًا، مع استحقاق 19 مليار دولار اعتبارًا من 2022 والمبلغ نفسه في 2019 بين أصل الدين وخدمته.

وينص الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه على تسديدات موزعة على عشر سنوات وصولًا إلى العام 2032 على أن تحدد الاستحقاقات «عبر مذكرات» تفاهم مقبلة خلال مفاوضات تقام بين الطرفين. لكن أبقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقررًا الجمعة.

بعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 بالنسبة للسنتين الأخريين، عرف الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشًا قويًا في 2021 مع نمو نسبته 10.3 % في الأشهر الـ11 الأولى من السنة (4% متوقعة خلال العام 2022) لكنه سجل تضخمًا كبيرًا نسبته 50.9 % تقريبًا في 2021 (33% متوقعة في 2022). ويطال الفقر 40% من سكان البلاد.