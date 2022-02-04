وفد أوروبي في مهمة بأذربيجان لتقليص التعويل على الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد أوروبي أذربيجان، الجمعة، في إطار الجهود الأوروبية؛ لتنويع عاجل لمصادر الإمداد بالغاز وتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، في سياق من التوترات بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا.

وكتبت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون على «تويتر» أثناء وجودها في باكو، «أريد أن أشكر أذربيجان لجهودها الرامية إلى زيادة عمليات تسليم الغاز للاتحاد الأوروبي عبر ممر الغاز الجنوبي.. أذربيجان استجابت النداء مؤكدة صدقيتها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وترأست سيمسون، الجمعة، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاجتماع الوزاري السنوي للدول المشاركة في مشروع «ممر الغاز الجنوبي».

وهذا المشروع مؤلف من ثلاثة أنابيب غاز تربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا واليونان وألبانيا وأخيرا البحر الأدرياتيكي وصولا إلى إيطاليا.

انتهى بناء شبكة أنابيب الغاز العام 2020، وهي مخصصة لتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، وبدأت باكو أواخر العام 2021، باستخدام هذه الشبكة لإرسال الغاز إلى أوروبا من حقل شاه دنيز الضخم.

وأشارت سيمسون إلى أن «ممر الغاز الجنوبي استراتيجي لسياسة الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة وسلامة الإمدادات»، واصفة الممر بأنه «إنجاز».

وعقدت المفوضة الأوروبية بعدها لقاء ثنائيا مع الرئيس علييف، وأشادت بـ«حوار يتكثف حول زيادة عمليات تسليم الغاز والتعاون بشأن الطاقات المتجددة والانتقال في مجال الطاقة».

وأعرب علييف عن «أمله في أن تُختتم قريبا المفاوضات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي حول اتفاق جديد»، حسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.