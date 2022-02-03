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مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 11:30 مساء
مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد
زوكربيرغ عبر شاشة هاتف مع شعار فيسبوك. (الإنترنت)
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خسر مؤسَّس موقع «فيسبوك»، مارك زوكربرغ، 29 مليار دولار من صافي ثروته اليوم الخميس، بعدما سجل سهم «ميتا بلاتفورمز» انخفاضًا قياسيًا في يوم واحد.

وتوقعت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، أرباحًا مخيبة للآمال هزت قطاع التكنولوجيا في العالم.

وانخفض سهم ميتا 26%، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد. وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زكربيرج إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة «فوربس».

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وأبلغت «ميتا» عن عدم وجود نمو في مستخدمي «فيسبوك» شهريًا في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة، مما أثار تساؤلات حول النمو المستقبلي للشركة. وانخفض سعر سهم ميتا بنحو 20% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.

وفي تعاملات اليوم الخميس تراجع سهم ميتا 26%، إلى 239.00 دولارا، لتهبط ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، إلى حوالي 97 مليار دولار، انخفاضاً من 120.6 مليار دولار اعتباراً من إغلاق السوق يوم الأربعاء، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو ما سيدفعه خارج قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم لأول مرة منذ يوليو 2015.

سجلت «ميتا»، تراجعًا في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.

ففي 31 ديسمبر 2021، كان 2.8 مليار شخص يستخدمون إحدى خدمات الشبكة على الأقل (فيسبوك وإنستغرام ومسنجر وواتساب) لما لا يقل عن مرة يوميًا، و3.6 مليار مستخدم لمرة شهريًا على الأقل. وتعكس هذه الأرقام ازديادًا طفيفًا مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، لكنها تعادل تقريبًا الأرقام المسجلة في الربع الثالث، وفق وكالة «فرانس برس».

أما خدمة «فيسبوك» الأساسية فقد فقدت حوالي مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر). وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» حققت أرباحًا صافية بـ10.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8% عن الفترة عينها من العام السابق.

وأوضحت «ميتا» أنها تواجه صعوبة في جذب المستخدمين بسب المنافسة، مشيرةً إلى أنهم يقضون وقتًا طويلًا في تصفّح مقاطع الـ«ريلز» المستوحاة من تطبيق «تيك توك» والتي تدرّ معدلات مداخيل أقل من منشورات «انستغرام» التقليدية.

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