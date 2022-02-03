بعد قطع الإمدادات الجزائرية.. هل تنقذ إسبانيا المغرب من الحاجة إلى الغاز؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، أنها ستساعد المغرب على ضمان أمنه في مجال الطاقة عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (جي إم إي) الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «المغرب طلب دعما لضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس علاقاتنا التجارية، وإسبانيا ردت إيجابا كما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار».

كيف تفيد إسبانيا المغرب في مسألة الغاز؟

وأضافت أنه سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه، من دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.

ودفعت هذه التوترات بين المغرب والجزائر الأخيرة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس. وأدى قرار الجزائر إغلاق صنبور خط الأنابيب هذا إلى حرمان الرباط من الغاز الجزائري، وتحديدا 97% من الاحتياجات.

تحسن علاقات بين المغرب وإسبانيا

ويمثل قرار مدريد مساعدة المغرب على تأمين احتياجاته من الغاز مبادرة من الدولة الأوروبية إلى جارتها العربية في وقت يسود توتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل الماضي، حين استقبلت إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو لتلقي العلاج على أراضيها.

وبلغت الأزمة الدبلوماسية بين المملكتين أوجها في منتصف مايو مع وصول نحو عشرة آلاف مهاجر غير نظامي إلى جيب سبتة الإسباني بعد أن خففت السلطات المغربية القيود التي كانت تفرضها لمنع تسلل المهاجرين.

كما وقع المغرب نهاية نوفمبر اتفاقا مع شركة (ساوند إينرجي) البريطانية لتزويده الغاز من حقل تشغله في تندرارا في شرق المغرب. أما إسبانيا فتواصل من جهتها استيراد الغاز من الجزائر، موردها الرئيسي، عبر ميدغاز، خط الأنابيب البحري الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر.