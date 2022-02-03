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أرباح «ميتا» تخيب آمال المستثمرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 03:03 مساء
أرباح «ميتا» تخيب آمال المستثمرين
زوكربيرغ إلى جانبه الشعار الجديد للمجموعة المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب. (الإنترنت)
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سجلت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، تراجعًا في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع ركود في عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.

ففي 31 ديسمبر 2021، كان 2.8 مليار شخص يستخدمون إحدى خدمات الشبكة على الأقل (فيسبوك وإنستغرام ومسنجر وواتساب) لما لا يقل عن مرة يوميًا، و3.6 مليار مستخدم لمرة شهريًا على الأقل. وتعكس هذه الأرقام ازديادًا طفيفًا مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، لكنها تعادل تقريبًا الأرقام المسجلة في الربع الثالث، وفق وكالة «فرانس برس».

أما خدمة «فيسبوك» الأساسية فقد فقدت حوالي مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر (1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر). وأظهرت النتائج المالية أن «ميتا» حققت أرباحًا صافية بـ10.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 8% عن الفترة عينها من العام السابق.

وخيّبت الشركة آمال المستثمرين؛ إذ هبط اسمها أكثر من 22% خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك، الأربعاء. ويتماشى حجم مبيعاتها البالغ 33.67 مع توقعاتها، لكن توقعاتها للإيرادات خلال الربع الحالي لا تتخطى 27 إلى 29 مليار دولار، وهو دخل لا يروق للسوق المُعتادة على تسجيل مزيد النمو من جانب الشركة.

وأوضحت «ميتا» أنها تواجه صعوبة في جذب المستخدمين بسب المنافسة، مشيرةً إلى أنهم يقضون وقتًا طويلًا في تصفّح مقاطع الـ«ريلز» المستوحاة من تطبيق «تيك توك» والتي تدرّ معدلات مداخيل أقل من منشورات «انستغرام» التقليدية.

وكانت الشركة حذرت من أن القواعد المفروضة من شركة «أبل» العام الماضي حول الإعلانات الموجهة قد تحمل عواقب سلبية على نتائجها المالية خلال الربع الرابع. ويلحظ التحديث الأخير لنظام تشغيل «آي أو إس» من «أبل» ضرورة أن يطلب ناشرو التطبيقات إذنًا لجمع البيانات، ما يؤثر على شركات كبيرة من بينها «ميتا» التي تعتمد نموذجًا اقتصاديًا يستند إلى بيع الإعلانات الموجهة بدقة بناءً على أذواق المستخدمين وعاداتهم.

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