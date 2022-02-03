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الإمارات تعلن أول اكتشاف للغاز في منطقة بحرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 01:16 مساء
الإمارات تعلن أول اكتشاف للغاز في منطقة بحرية
لقطة أرشيفية لـ«أديبك» في أبوظبي، 11 نوفبمر 2019. (أ ف ب)
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أعلنت الإمارات، الخميس، أول اكتشاف للغاز الطبيعي في منطقة بحرية قبالة سواحلها بكمية تقدّر بنحو تريليوني قدم مكعبة، بينما تسعى الدولة الثرية المنتجة للنفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «اكتُشفت موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي تقدّر بنحو 1.5 إلى 2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام»، وأضافت: «هذا أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية». ولكن البيان لم يحدّد إطارًا زمنيًا لبدء انتاج الغاز من الحقل البحري.

وتملك الإمارات أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم؛ إذ تقدّر كميات الغاز التقليدي فيها بنحو 273 تريليون قدم مكعبة، والغاز غير التقليدي بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية. لكن الإمارات تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الغاز من قطر، أحد أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

وقبل عامين، أعلنت الإمارات اكتشاف حقل للغاز الطبيعي بمخزون ضخم يقدّر بحوالي 80 تريليون قدم مكعبة، معتبرة أن الاكتشاف يسهم في «الاقتراب» من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة الخليجية.

واعتبرت أبوظبي في نوفمبر الماضي أن على صناعة النفط والغاز استثمار 600 مليار دولار بحلول العام 2030 لتمويل الطلب المتزايد وكذلك عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وحددت الإمارات هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.

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