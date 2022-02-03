تراجع طفيف في أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط الخميس، إثر بيانات الرواتب الأميركية الضعيفة وبعض عمليات جني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض حيث تمسك منتجو «أوبك+» بزيادات معتدلة في الإنتاج مزمعة.

ونزل خام برنت 17 سنتا أو 0.2% إلى 89.30 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 31 سنتا أمس الأربعاء، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4%، إلى 87.95 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 6 سنتات في اليوم السابق، حسب وكالة «رويترز».

قال المحلل الاقتصادي في شركة «أو سي بي سي»، هوي لي: «قد يكون الانخفاض هذا الصباح نتيجة لسوء البيانات الخاصة بالتوظيف الأميركي، الذي انخفض بشكل صادم الليلة الماضية، لكننا نعتقد أن ضغوط العرض قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال هذا العام».

تراجع جدول الرواتب الأميركية لأول مرة منذ عام

وتراجعت جداول الرواتب الخاصة بالولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام في يناير الماضي، ما زاد من مخاطر حدوث انخفاض حاد في التوظيف، من شأنه أن يتسبب في انتكاسة موقتة لسوق العمل.

ومع ذلك، أدى شح الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% هذا العام، حتى الآن.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفة باسم «أوبك+»، أمس الأربعاء، على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي، فيما تكافح المنظمة بالفعل للوفاء بالأهداف الحالية، رغم ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وألقت المنظمة باللوم في ارتفاع الأسعار على فشل الدول المستهلكة في ضمان الاستثمار الكافي في الوقود الأحفوري مع تحولها إلى الطاقة الخضراء، كما توقعت اللجنة الفنية التابعة لها أن يصل الفائض الإجمالي في العام 2022 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون.