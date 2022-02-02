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مديرة صندوق النقد تحذر من تداعيات اقتصادية لأزمة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 08:16 مساء
مديرة صندوق النقد تحذر من تداعيات اقتصادية لأزمة أوكرانيا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. (الإنترنت)
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دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشددة على أن أسعار الطاقة تأثرت من الآن جراء الخلاف الذي يشكل أيضًا تهديدًا للنمو العالمي.

وقالت لجريدة «واشنطن بوست»، «في مرحلة عدم اليقين المتزايد بشأن نمو الاقتصاد العالمي، تزيد التوترات الجيوسياسية الوضع تعقيدًا، ونسجل تداعيات على أسعار الطاقة، وفق «فرانس برس»

حل دبلوماسي لشعب أوكرانيا
وأضافت: «نأمل فعلًا التوصل إلى حل دبلوماسي لشعب أوكرانيا؛ ولأن الانتعاش المستدام للاقتصاد العاملي ضرورة». ودعت إلى نهج «براغماتي» لوضع حد للأزمة وتجنب حصول تصعيد، مشيرة إلى أن فرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات سيكون له «لا محالة» تأثير على العالم بأسره.

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وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي ينفذ برنامج مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار «من الآن حتى يونيو» وأن الصندوق مستعد لتوفير مساعدة إضافية لأوكرانيا والدول الأخرى التي قد تتضرر من الأزمة.

 مئة ألف جندي عند الحدود 
وحشدت روسيا نهاية 2021 قوات عسكرية يصل عددها إلى مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا على ما تفيد الدول الغربية التي تتهم موسكو بالإعداد لغزو هذا البلد.

إلا أن موسكو تنفي أي نية في هذا الاتجاه، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات أمنية خطية من بينها عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ووقف توسع الحلف شرقًا، لا سيما إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة.

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