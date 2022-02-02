تحالف «أوبك+» يتجه لزيادة طفيفة في إنتاج النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقّع أن تحافظ الدول الـ23 المنضوية في تحالف «أوبك+» على نهجها الحالي وتزيد الإنتاج بشكل متواضع في ظل ارتفاع أسعار الخام.

وكما كانت الحال في يناير، يتوقع المحللون أن يزيد الإنتاج بشكل ضئيل، باتجاه الوصول إلى 400 ألف برميل في اليوم، وفق ما أفاد المحلل لدى «بي في إم للطاقة» تاماس فارغا «فرانس برس».

اجتماع على المستوى الوزاري لـ«أوبك+»

وسيعقد الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» وحلفاؤهم العشرة ضمن اتفاق «أوبك+» اجتماعًا على المستوى الوزاري قبل مؤتمر أوسع عبر الفيديو مقرر عند الساعة 13.00 ت غ.

ويعود نهج المجموعة الحذر إلى ربيع العام 2021 مع تعافي الطلب بعد خفض الإنتاج الكبير في ظل كوفيد. ومنذ ذلك الحين، لم ينحرف تحالف «أوبك+» عن مساره رغم دعوات البيت الأبيض في الخريف لزيادة الإمدادات لخفض الأسعار. ولا يبدو أن السعر الحالي البالغ 90 دولارًا سيتغيّر.

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ومنذ آخر اجتماع للمنظمة، ارتفع سعر برميل «غرب تكساس الوسيط» بأكثر من 14% و«برنت» بأكثر من 11%، ليسجّلا أسعارًا قياسية في يناير غير مسبوقة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأشارت الخبيرة لدى «إنتراكتيف انفيستر» Interactive Investor فكتوريا سكولار إلى أنها تتوقع «ارتفاعًا إضافيًا» نتيجة تواصل الطلب بشكل ثابت وسياسة «زيادة الإنتاج بشكل طفيف للغاية» التي يتبعها تحالف «أوبك+».

ارتفاع مستوى التوتر الجيوسياسي

وساهم ارتفاع مستوى التوتر الجيوسياسي المرتبط بعدد من أبرز الدول المنتجة للنفط، مثل روسيا والسعودية والإمارات، في ازدياد الأسعار.

وشن الحوثيون، الذين استهدفوا السعودية مرارًا، ثلاث هجمات صاروخية استهدفت الإمارات الشهر الماضي وقع آخرها الإثنين.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعمًا للحكومة اليمنية ضد الحوثيين. وسحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبًا مؤثرًا فيه.

تحالف «أوبك+» يواجه صعوبات في الإنتاج

وفي أوروبا، بلغ التوتر بين موسكو والغرب أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة بعدما حشدت روسيا قواتا عند حدودها مع أوكرانيا. وقال نيل ويلسن من Markets.com إن التوتر «بين أوكرانيا وموسكو سيواصل رفعها (الأسعار) طالما أن الوضع يزداد سوءًا».

في الأثناء، يواجه تحالف «أوبك+» صعوبات في إنتاج ما يتناسب مع الحصص المحددة. ولفت كارستن فريتش من «كوميرزبنك» إلى أن «أوبك+ يخفق منذ أشهر في تطبيق زيادة الإنتاج المتفق عليها بالكامل».

ووفق إحصاء لـ«بلومبرغ»، زاد إجمالي إنتاج «أوبك+» في ديسمبر بـ90 ألف برميل يوميًا فقط، وهو أقل بكثير من هدف 400 ألف برميل يوميًا.