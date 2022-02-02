دراسة: العراق كان الهدف الرئيسي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة نشرتها وكالة «رويترز»، الأربعاء، أن العراق كان الهدف الرئيسي لمبادرة البنية الأساسية «الحزام والطريق» الصينية في 2021 إذ تلقى تمويلًا قدرة 10.5 مليار دولار لمشروعات تشمل محطات توليد كهرباء تعمل بالنفط الثقيل.

وإجمالا بلغت استثمارات الصين من خلال الاستثمار والتعاون في 144 دولة تشملها المبادرة 59.5 مليار دولار دون تغيير كبير عن 60.5 مليار دولار في 2020، وفقا للدراسة التي أصدرها، مركز التمويل الأخضر والتنمية بجامعة «فودان» في شنغهاي.

وحسب الدراسة، فإن الاستثمارات في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط العام الماضي زادت بنسبة نحو 360%، والمشروعات الإنشائية بنسبة 116% بالمقارنة بالعام 2020.

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وتابعت الدراسة أن العراق، الذي أنهت فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية العام الماضي، أصبح ثالث أكبر شريك في المبادرة في مشروعات الطاقة منذ العام 2013 بعد باكستان وروسيا. وتتعاون الصين مع العراق على بناء محطة «الخيرات»، التي تعمل بالوقود الثقيل في محافظة كربلاء في العراق، وفازت شركة «سينوبك» الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية العراقي للغاز الطبيعي قرب الحدود مع إيران. ويتعاون البلدان كذلك لبناء مطار ومحطة طاقة شمسية ومشروعات أخرى.

وأطلقت الصين مبادرة «الحزام والطريق» في العام 2013 لتعزيز الروابط التجارية مع بقية العالم، وأنفقت الكثير على تطوير البنية الأساسية في عشرات الدول على مستوى العالم. لكن منتقدين يقولون إن التمويل الذي تقدمه الصين عادة ما يكون غير مرغوب فيه ويفتقر للشفافية ويجعل بعض الدول الأكثر فقرًا خاصة في أفريقيا معتمدة على الصين عن طريق الديون، وفق «رويترز».