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الشركة المالكة لـ«غوغل» تضاعف عائداتها بشكل يفوق التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 08:29 صباحا
الشركة المالكة لـ«غوغل» تضاعف عائداتها بشكل يفوق التوقعات
مقر الشركة المالكة لغوغل، (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلنت شركة «ألفابت» مالكة «غوغل» تضاعف عائداتها خلال الربع الأخير من العام 2021، وفاقت توقعات المحللين، متجاوزة مخاوف التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ولا تزال «غوغل» محور النشاط عبر الإنترنت من خلال محركها للبحث، وسوق الإعلانات ومنصة يوتيوب، ما يمنحها تأثيرا عالميا واسعا، حسب وكالة «فرانس برس».

وحقق عملاق الإنترنت صافي أرباح بلغ 20.6 مليار دولار من الإيرادات التي نمت 32% لتصل إلى 75.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2021، ما يرفع عائداتها السنوية إلى 257 مليار دولار. وهذا ضعف الإيرادات السنوية المسجلة في الفصل الأخير للعام 2020، والبالغة 40 مليار دولار.

وأعاد الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بتشاي هذا النجاح إلى «النمو القوي في أعمالنا الإعلانية (...)، ورقم فصلي قياسي لمبيعات هواتف (بيكسل) رغم معوقات الإمدادات، واستمرار نمو أعمالنا السحابية بقوة».

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