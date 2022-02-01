السعودية تعلن خطة لاستثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، الثلاثاء، عزمها على استثمار 6.4 مليار دولار في مجال تكنولوجيا المستقبل، ما يبرز طموحات المملكة الثرية في مجال التكنولوجيا، بينما تسعى لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وذكرت قناة «الإخبارية» الحكومية أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحه، أعلن هذا الاستثمار الكبير خلال المؤتمر التقني الدولي «ليب» المنعقد في الرياض، وفق «فرانس برس».

«دعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة»

وأشارت إلى أن المبلغ يهدف إلى «دعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية»، فيما تحاول السعودية اجتذاب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية للعاصمة الرياض من جارتها الإمارات.

وأوضحت أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» أطلقت صندوقًا بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التي تخدم أهداف التحول التقني.

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من جهتها أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» استثمار مليار دولار لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 35 مليون نسمة وغالبيتهم دون سن الخامسة والعشرين.

إصلاحات اجتماعية كبرى في المملكة

ومنذ تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، نجح في إدخال إصلاحات اجتماعية كبرى في المملكة المحافظة، ففتح أبواب الترفيه والسياحة وسعى لجذب المستثمرين الأجانب لتنويع مصادر اقتصاد بلاده المرتهن للنفط.

والمملكة التي ظلت لعقود طويلة محافظة للغاية، تسعى لتوفير فرص تنموية وتنويع مصادر دخل اقتصادها وفقًا لأهداف «رؤية المملكة 2030» التي أطلقها ولي العهد في العام 2016.

والأسبوع الفائت، أطلقت السعودية مجموعة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية برئاسة ولي العهد.