سوناطراك الجزائرية: ارتفاع إنتاج المحروقات 5% خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مجمع سوناطراك الجزائري، الاثنين، ارتفاع الإنتاج الوطني للمحروقات بـ 5% خلال سنة 2021، معتبرا هذه النتائج مشجعة.

وأوضح المجمع النفطي في بيان حول نتائجه سنة 2021 أن مؤشرات الإنتاج الأولية تشير إلى زيادة بنحو 5% في إنتاج المحروقات، التي قفزت من 175.9 مليون طن مكافئ بترول في 2020 إلى 185.2 مليون طن مكافئ بترول في 2021، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت الشركة أن مستوى إنتاج وحدات التكرير والمصافي، بقي مستقرا في حدود 27.9 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 27.8 مليون طن سنة 2020.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، حققت شركة سوناطراك خلال 2021 تطورا ملحوظا، بنسبة 14% حسب البيان، مشيرة إلى أن مستوى الإنتاج بلغ 26.3 مليون متر مكعب في 2021 مقارنة بالكمية المنتجة سنة 2020 والتي قدرت بـ 23.1 مليون متر مكعب.

وأضافت سوناطراك، أنها تمكنت من تغطية متطلبات السوق الوطنية التي بلغت 64 مليون طن مكافئ بترول في 2021 بزيادة 9% مقارنة بسنة 2020.

وأفادت الشركة بتسجيل زيادة في الصادرات بنسبة 18% بين العامين 2020 و2021، والتي سمحت برفع الكميات المصدرة من 80.7 مليون طن مكافئ بترول نهاية 2020 إلى 95 مليون طن مكافئ بترول في 2021.

أما واردات المشتقات البترولية، فسجلت انخفاضا يقدر بـ70% حيث تراجعت من 859 ألف طن في 2020 إلى 255 ألف طن في 2021.

ووفق بيان الشركة لم يجرِ استيراد أي كمية من الوقود سواء من البنزين أو المازوت خلال السنة الماضية.