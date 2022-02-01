«سوني» تستحوذ على «بانجي» لألعاب الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط

اشترت مجموعة «سوني» اليابانية شركة «بانجي» الأميركية لألعاب الفيديو مقابل 3.6 مليارات دولار.

وتأتي صفقة «سوني» لشراء «بانجي» مبتكرة لعبة «هالو» الرائجة عقب إعلان «ميكروسوفت» اتفاقا تاريخيا بقيمة 69 مليار دولار للاستحواذ على «أكتيفيجن بليزرد» مبتكرة «كول أوف ديوتي» التي حققت نجاحا كبيرا، وهو أمر سيعزز حضورها في مجال ألعاب الفيديو، وفق وكالة «رويترز».

وقالت «سوني» في بيان إنها ستواصل «العمل بشكل مستقل» عن «سوني إنتراكتيف إنترتينمنت»، وهي شركة ألعاب فيديو تابعة للمجموعة اليابانية. واعتبر رئيس «سوني إنتراكتيف إنترتينمنت»، جيم راين، أن الصفقة «خطوة مهمة في استراتيجيتنا الهادفة إلى وصول «بلاي ستيشن» إلى جمهور أوسع بكثير».

وللمفارقة، يقع مقر «بانجي» قرب المقر الرئيسي لشركة «ميكروسوفت» في ولاية واشنطن، ويعتبر امتياز لعبة «هالو» الخاصة بها من بين ألعاب الفيديو التي ساهمت في انتشار أجهزة «إكس بوكس» التابعة لـ«ميكروسوفت».

ومنذ تأسيسها أوائل العام 1991، ابتكرت «بانجي» ألعابا يمكن تشغيلها على جهازَي « بلاي ستيشن» و«إكس بوكس» المنافسين، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل ببرامج «ميكروسوفت ويندوز». ويشهد هذا القطاع ازدهارا، وقد أعلنت شركة «تايك-تو» لألعاب الفيديو صفقة في يناير الجاري للاستحواذ على «زينغا» مبتكرة لعبة «فارمفيل» مقابل 12.7 مليار دولار.