أستراليا تقرر إنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع بقاء معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

تحرك المصرف المركزي الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات الدولارات لتحفيز الاقتصاد خلال الوباء، لكنه أبقى معدلات الفائدة عند مستواها المنخفض بشكل قياسي رغم ارتفاع معدل التضخم.

وفي وقت تظهر مؤشرات على تعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد-19»، أعلن الاحتياطي الأسترالي أنه سيوقف برنامجه بقيمة 350 مليار دولار أسترالي (250 مليار دولار أميركي) لشراء السندات في العاشر من فبراير، حسب وكالة «فرانس برس».

لكنه لم يوقف تدابير التحفيز بشكل كامل، إذ امتنع عن رفع معدل الفائدة حاليا، وقال رئيس المصرف، فيليب لو، الثلاثاء، إن الاستدانة ستبقى على حالها عند 0.1% إلى أن يصل التضخم الحقيقي بشكل مستدام إلى نسبة بين 2 و3%.

وبموجب برنامج شراء السندات الذي أطلق أواخر العام 2020، ضخ المصرف أربعة مليارات دولار أسترالي في السندات الحكومية كل أسبوع لدعم الاقتصاد خلال الوباء.

وفي إطار قراره إنهاء البرنامج، أشار فيليب لو إلى بيانات التوظيف الأسترالية القوية وغيرها من المؤشرات المحلية، كما لفت إلى أن السياسة النقدية للمصارف المركزية الأخرى تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالميا.