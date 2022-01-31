الخطوط الجوية القطرية تبرم عقدا ضخما مع «بوينغ» الأميركية لشراء 34 طائرة «777 إكس»

القاهرة - بوابة الوسط

أبرمت شركة «بوينغ» الأميركية اتفاقين رئيسيين مع الخطوط الجوية القطرية ينص أحدهما على شراء الشركة المملوكة من الدوحة 34 طائرة شحن من طراز «777 إكس»، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، كما أعلن البيت الأبيض، الإثنين.

شراء 25 طائرة من طراز «737 ماكس»

كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية القطرية الحق في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه. ووقعت الشركة القطرية أيضًا خطاب نيات لشراء 25 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة تقدر بـ6.7 مليار دولار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض قبل احتفال بمشاركة مسؤولين أميركيين وقطريين، وفق «فرانس برس».

ويعطي هذا الإعلان دفعًا لشركة «بوينغ» ولطائراتها الحديثة من طراز «777 إكس» التي شهدت تراجع تطورها بسبب الجائحة.

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وقال ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، إن طائرات «777 إكس» ستكون «الأفضل في العالم»، مشيرًا أيضًا إلى أن الشركة الأميركية المصنعة للطائرات تسجل زيادة في الطلب على طائرات الشحن مع زيادة شعبية التجارة الإلكترونية.

وأضاف، خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقين يظهران أن بوينغ «تخدم حاجة عالمية في مرحلة ما بعد كوفيد بطريقة مؤثرة».

» أنباء سارة لشركة «بوينغ»

وتمثل طلبيات شراء طائرات «ماكس» أنباء سارة لشركة «بوينغ» بعدما علق استخدام هذه الطائرات لفترة طويلة بعد حادثين قاتلين.

والأسبوع الماضي، أعلنت «بوينغ» خسائر فصلية بلغت 3.8 مليار دولار مرتبطة بمشكلات في طائرتها من طراز «787 دريملاينر». وقد أوقفت الشركة عمليات تسليم هذا النموذج بسبب سلسلة من مشكلات الإنتاج.

أما بالنسبة إلى الخطوط الجوية القطرية، فيأتي الاتفاقان مع شركة «بوينغ» عقب خلاف غير عادي مع شركة «إيرباص»، التي ألغت في وقت سابق من الشهر طلبية للشركة القطرية تشمل خمسين طائرة من نوع «إيه321 نيو» في تصعيد بين المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية، وأحد أكبر عملائها الذي ينتقدها لعيوب في طائرات «إيه 350».