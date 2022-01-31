التضخم والأزمة الأوكرانية يعقدان معيشة الأوروبيين ومطالبات بزيادة الأجور

القاهرة - بوابة الوسط

فيما تشغل الأزمة الروسية الأوكرانية بال الأوروبيين، المتخوفين من احتمال أن تغزو موسكو أوكرانيا؛ يزيد التضخم من الأعباء الملقاة على عاتق شعوب القارة العجوز، وسط مطالبات بزيادة الأجور، لمواجهة أوضاعًا صعبة، تزامنًا مع انتشار النسخة المتحورة من وباء كورونا المستجد (أوميكرون).

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا، الخميس المقبل، لمناقشة ارتفاع معدلات التضخم، في وقت هدد فيه خطر اندلاع حرب في أوكرانيا بزيادة أسعار الطاقة المرتفعة أساسًا في المنطقة.

ارتفاع الأسعار 5 % في أوروبا

وتتمثل مهمة البنك الرئيسية في الحد من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو، التي ارتفعت 5% العام الماضي، مدفوعة بأسعار الطاقة وتأثير نقص المنتجات والمواد الخام، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذا المعدل هو أكثر من ضعف هدف التضخم الذي حدده بنفسه، الذي يبلغ 2% كحد أقصى على المدى المتوسط. ويجتمع قادة المؤسسة النقدية في فرانكفورت، فيما بلغ الاحتياطي الفدرالي الأميركي نقطة اللاعودة بإعلان زيادة مقبلة في أسعار الفائدة الرئيسية.

ومن المفترض أن تظهر أرقام يناير، المتوقع صدورها الأربعاء المقبل، انخفاضًا في هذا الاتجاه، لكن ليس بالقدر المأمول.

ترقب مصير معدلات الفائدة

ويجب على القيمين على اليورو الحفاظ على الوضع الراهن، حسب رأي معظم الخبراء، فيما يتوقع بعضهم أن تبقى المعدلات عند أدنى مستوياتها، الخميس المقبل، ويعتقدون بأن القيمين على اليورو سيمتنعون عن تمهيد الطريق لرفع أسعار الفائدة الرئيسية التي بدورها ستبطئ النشاط الاقتصادي وبالتالي وتيرة ارتفاع الأسعار.

وقال الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي، من مجموعة «إي إن جي» الهولندية، إن التحدي الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي سيكون على مستوى التواصل من خلال تجنب أي انتقال واضح من الصبر إلى الذعر.

وينبغي للبنك أن يؤكد موقفه الأكثر ثباتًا بشأن التضخم، فيما يبقى بعيدًا عن أي تكهنات سابقة لأوانها برفع أسعار الفائدة، وفق الاقتصادي.

الخوف من تكرار أزمة الديون

ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في تكرار الخطأ التاريخي للعام 2011 عندما رفع أسعار الفائدة في مواجهة زيادة في أسعار الطاقة، ما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بلاكروك» المالية الأميركية، إلغا بارتش، للوكالة الفرنسية أن التضخم في منطقة اليورو مدفوع إلى حد كبير بنقص العرض، وليس بسبب زيادة الطلب أو فرط النشاط الاقتصادي.

وبتعبير آخر، قال برزيسكي إن أي تشديد نقدي لن يسهم في شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا بشكل أسرع أو خفض أسعار الطاقة.

أسعار الطاقة وعلاقة روسيا بها

ومع ذلك، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار حقيقية بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي. وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، ستعاود أسعار الطاقة ارتفاعها الجنوني.

فروسيا هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمر جزء من الغاز عبر أوكرانيا، وقد لا يجري تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني الجديد «نورد ستريم 2» في حال نشوب نزاع مسلح.

في الوقت نفسه، يتصاعد استياء الموظفين في كل البلدان الأوروبية في مواجهة تراجع القوة الشرائية، وهو موضوع وصل إلى قلب الحملة الرئاسية الفرنسية.