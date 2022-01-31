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الوكالة الدولية للطاقة: زيادة متواضعة في الطلب على الغاز لهذه الأسباب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 03:34 مساء
الوكالة الدولية للطاقة: زيادة متواضعة في الطلب على الغاز لهذه الأسباب
مدينة رأس لفان الصناعية، أهم مراكز إنتاج الغاز المسال في قطر، 6 فبراير 2017. (أ ف ب)
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بعد انتعاش الطلب على الغاز في العام 2021، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة نموا أضعف خلال العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما ينخفض هذا الطلب في أوروبا.

وأوضحت الوكالة في تقرير، اليوم الإثنين، أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 4.6% في العام الماضي، أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده العام 2020، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

أسباب ارتفاع أسعار الغاز
ويعود هذا الارتفاع الشديد إلى: الانتعاش الاقتصادي، بعد عام اتسم بفرض تدابير تقييدية للحد من انتشار «كوفيد-19»، وأحوال الطقس الباردة للغاية شتاءً.

وحسب التقرير، لم يكن العرض قادرا على مواكبة الانتعاش وأدت الصعوبات الفنية لدى بعض المنتجين إلى حدوث توتر في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبالنظر إلى المستقبل، اعتبرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن نمو الطلب على المدى القصير سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف معدو التقرير أنه بافتراض تسجيل درجات حرارة عادية، من المرجح أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره وضعف النمو الاقتصادي، «بينما قد يتراجع الضغط على العرض مع العودة التدريجية لقدرات الإنتاج بعد أن كانت متوقفة».

زيادة طفيفة في الطلب وجيدة في الإنتاج
وبالتالي تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 4148 مليار متر مكعب في العام 2022، أي بزيادة متواضعة عن العام 2021 تعادل 0.9%. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 4191 مليار متر مكعب (بزيادة 1.6%).

أوروبيا، تتوقع الوكالة انخفاضا ملحوظا بنسبة 4% على طلب الغاز هذا العام، بسبب انخفاض الاستخدام لإنتاج الكهرباء. وتتطور مصادر الطاقة المتجددة بالفعل لتوليد الكهرباء، بينما أصبح الكربون - شديد التلوث - أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وبالتالي من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز 527 مليار متر مكعب هذا العام بعد 552 مليار متر مكعب في العام 2021.

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