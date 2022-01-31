Atwasat

زيادة أم تثبيت إنتاج النفط.. ماذا ينتظر المحللون من اجتماع «أوبك+»؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 12:18 مساء
زيادة أم تثبيت إنتاج النفط.. ماذا ينتظر المحللون من اجتماع «أوبك+»؟
عامل بأحد الشركات النفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تجتمع أبرز الدول المنتجة للنفط بعد غد الأربعاء لمناقشة زيادة الإنتاج، فيما بلغت أسعار الخام أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية. 

ويتوقع العديد من المحللين، وفق وكالة «فرانس برس» أن تقرر المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا، مواصلة زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا في مارس.

ويأتي الاجتماع المرتقب عبر الفيديو بين الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول العشر المتحالفة معهم، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها المجموعة منذ هز وباء «كوفيد-19» الأسواق. وسيتوافق ذلك مع استراتيجيتها لاستئناف زيادة الإنتاج منذ مايو العام الماضي، بعد الخفض الكبير للإنتاج الذي كان يرمي لوقف تراجع الأسعار عندما بدأ تفشي الوباء.

وقال محللون في «كابيتال إيكونومكس»: «مع ذلك، لن نستبعد تماما زيادة أكبر، نظرا لأسعار النفط المرتفعة والإنتاج المنخفض لـ(أوبك بلاس) أخيرا». وتجاوز سعر برميل برنت 90 دولارا الأربعاء، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر 2014.

كما بلغ سعر برميل غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر، على خلفية تراجع المخاوف حيال المتحورة «أوميكرون» والتوترات الجيوسياسية.

عقوبات على روسيا؟
ولوحت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، بعقوبات اقتصادية جديدة و«مدمرة» على روسيا فيما كثفت واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي جهودها لمنع أي غزو لأوكرانيا.

وازدادت المخاوف من غزو روسي وشيك في الأيام الأخيرة، رغم نفي موسكو ومناشدة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تجنب إثارة الذعر على خلفية حشد موسكو قواتها على الحدود.وأفاد المحلل لدى «إس إي بي»، بيارن شيلدروب، بأن من شأن أي غزو لأوكرانيا أن يؤدي إلى «عقوبات قاسية جدا» على موسكو.

وأضاف لـ«فرانس برس»: «سيوقف (ذلك) صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل إضافي. وستكون أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا أعلى بكثير من الأسعار المرتفعة للغاية التي نشهدها حاليا».

وأما في الشرق الأوسط، فشن المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران، الذين استهدفوا السعودية مرارا، ثلاث هجمات صاروخية استهدفت الإمارات الشهر الحالي وقع آخرها الإثنين.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة اليمنية ضد الحوثيين. وسحبت في 2019 قواتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح منذ 2014، لكنها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

«أوبك» وضبابية الوضع السياسي
وفضلا عن ضبابية الوضع الجيوسياسي، أشار محللون إلى أن دول «أوبك» ومنتجين آخرين يواجهون صعوبات في بلوغ الأهداف الرامية لزيادة الانتاج بـ400 ألف برميل في الشهر، ما يفاقم الضغط على الأسعار.

وقالت المحللة لدى «رايستاد إنرجي» لويز ديكسن إن «القصور في أداء (تحالف) (أوبك بلاس) وتقاعسه يؤديان إلى ارتفاع أسعار النفط فيما لم تنفذ المجموعة أهدافها المعلنة في الإنتاج بنقص يبلغ مئات آلاف البراميل».

وأضافت أن التحالف «تمسك بدور سلبي في الحوار رغم الضغط الخارجي، خصوصا من الولايات المتحدة، لزيادة الإنتاج وخفض أسعار الوقود». كما لفت شيلدروب إلى أن السعودية، أكبر منتج، أوضحت في آخر اجتماع أنها «لن تزيد الإنتاج بما يتجاوز السقف الأعلى الذي حددته من أجل تغطية خسائر أعضاء آخرين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قواعد جديدة لتنظيم الإقراض في الصين
قواعد جديدة لتنظيم الإقراض في الصين
شغف المهنة يغلب على قيود المجتمع لدى مهندسات نفط عراقيات
شغف المهنة يغلب على قيود المجتمع لدى مهندسات نفط عراقيات
تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022
تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل الخامس
هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل الخامس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج ......
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»...
المزيد
زيادة أم تثبيت إنتاج النفط.. ماذا ينتظر المحللون من اجتماع «أوبك+»؟
زيادة أم تثبيت إنتاج النفط.. ماذا ينتظر المحللون من اجتماع ......
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات...
الإكوادور تراقب تسربا للنفط يهدد نهرا في الأمازون
الإكوادور تراقب تسربا للنفط يهدد نهرا في الأمازون...
هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل الخامس
هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل ......
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط