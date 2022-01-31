أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0% إلى 90.95 دولار للبرميل بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة، وقف وكالة «رويترز». وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1% إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة. وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.



«أوبك+» وخطط لرفع مستويات الإنتاج

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة.

وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط. وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.