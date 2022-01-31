Atwasat

أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 09:38 صباحا
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات
موقع لاستخراج النفط بالولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0% إلى 90.95 دولار للبرميل بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة، وقف وكالة «رويترز». وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1% إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة. وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.

«أوبك+» وخطط لرفع مستويات الإنتاج
ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة.

وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط. وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع مرات بحلول 2030
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع ...
قواعد جديدة لتنظيم الإقراض في الصين
قواعد جديدة لتنظيم الإقراض في الصين
شغف المهنة يغلب على قيود المجتمع لدى مهندسات نفط عراقيات
شغف المهنة يغلب على قيود المجتمع لدى مهندسات نفط عراقيات
تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022
تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج ......
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»...
المزيد
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات...
الإكوادور تراقب تسربا للنفط يهدد نهرا في الأمازون
الإكوادور تراقب تسربا للنفط يهدد نهرا في الأمازون...
هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل الخامس
هواوي تقاضي السويد على خلفية استبعادها من نشر شبكة الجيل ......
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد ......
تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022
تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط