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خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 07:13 مساء
خامنئي ينتقد قرارات اقتصادية «خاطئة» في إيران خلال العقد الماضي
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي متحدثا عبر الفيديو في طهران. (أ ف ب)
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انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الأحد، بعض القرارات الاقتصادية «الخاطئة» التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي، معتبرًا أنها ساهمت في الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها.

ورأى خامنئي أن «قرارات خاطئة ونواقص» كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية «غير مرضية» سجّلتها إيران خلال الفترة بين مارس 2011 (بداية السنة الإيرانية الجديدة)، وصولًا إلى العام الماضي، وفق «فرانس برس».

«نمو الناتج المحلي، تكوُّن رأس المال، التضخم»
ومن هذه المؤشرات، عدّد أمثلة «نمو الناتج المحلي، تكوُّن رأس المال، التضخم، السكن، ونمو السيولة»، وذلك خلال لقائه جمعًا من المنتجين والمسؤولين في الاقتصاد والصناعة، وفق ما أورد موقعه الإلكتروني الرسمي.

وأوضح خامنئي «السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس فقط الحظر (العقوبات)، بل أيضًا قرارات خاطئة ونواقص». وتابع «لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر أقل، والنجاحات أكبر».

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وتولّت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013-2021)، وأبرم في عهده الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية.

إلا أن مفاعيل الاتفاق المبرم العام 2015، باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديًا منه العام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتخوض إيران والقوى الكبرى منذ أشهر، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيًا لإحياء الاتفاق.

 اقتصاد البلاد «رهن إرادة الأجانب»
وشدد الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي خلف روحاني في أغسطس، على ضرورة عدم جعل اقتصاد البلاد «رهن إرادة الأجانب»، مؤكدًا العمل على رفع العقوبات، لكن في الوقت عينه السعي لـ«تحييد» آثارها.

وفي كلمته الأحد، جدد خامنئي الدعوة إلى «اجتناب جعل اقتصاد البلاد مشروطًا والأنشطة متوقفة على قضايا خارجة عن إرادتنا»، مضيفا «خلال السنوات العشر نفسها أيضًا، كانت هناك مؤسسات ومنتجون لم ينتظروا رفع الحظر ونتائج المفاوضات، وتحولوا إلى نماذج ناجحة عبر السعي والعمل».

وأضاف «اعتبر (الأميركيون) الانهيار الاقتصادي أرضية لتحقيق مآرب سياسية خبيثة في غضون أشهر قليلة، لكن بعد عشر سنوات لا يزال متراس الإنتاج والاقتصاد في البلاد حيًا وثابتًا».

وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعًا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43% بين أبريل ونوفمبر 2021.

ونظمت قطاعات مهنية إيرانية عدة في الآونة الأخيرة، احتجاجات على الظروف المعيشية والاقتصادية.

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