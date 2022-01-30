قواعد جديدة لتنظيم الإقراض في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

نشر المنظمون الماليون الصينيون قواعد جديدة حول الإقراض الخارجي من قبل البنوك المحلية لتسهيل استخدام الرنمينبي في مثل هذه الأعمال، ودرء المخاطر في استخدام رؤوس الأموال عبر الحدود.

وذكرت الوثيقة التي نشرها البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أنه سيتم وضع إطار سياساتي موحد يغطي القروض الخارجية بالرنمينبي والعملات الأجنبية، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

متى تطبق الصين قواعد الإقراض الجديدة؟

واعتبارًا من أول مارس المقبل، ستوسع القواعد الجديدة نطاق أعمال القروض بالرنمينبي، وستشمل تدفقات الأموال عبر الحدود للإقراض الخارجي في إطار السياسة الكلية الحصيفة، وتوضح متطلبات استخدام القروض الخارجية.

وتتوقع السلطات أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تحسين الخدمات الدولية للمصارف المحلية، ودفع التمويل عبر الحدود لدعم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، وتيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود. وستكون للقواعد الجديدة فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.