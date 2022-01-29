الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع مرات بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد المفوضية الأوروبية لكشف خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول العام 2030، «وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية»، وفقًا لمفوض السوق الداخلية تيري بريتون.

وقال المفوض، السبت، «نريد أن نصل إلى 20% من الإنتاج العالمي بحلول العام 2030، مع العلم أن السوق يجب أن تتضاعف بحلول ذلك الوقت لتصل إلى تريليون دولار. لذلك فإن الأمر يتعلق بمضاعفة إنتاجنا في أوروبا بمقدار أربع مرات»، خلال مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، بما في ذلك ليزيكو «Les Echos» الفرنسية، بحسب «فرانس برس».

نقص في أشباه الموصلات

ويعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي نقصًا في أشباه الموصلات التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة للأنشطة.

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وبتمويل جزئي من الصناديق الأوروبية، سيأخذ هذا المشروع وفق بريتون شكل «قانون الرقائق»، الذي تستعد المفوضية لاقتراحه من أجل وضع «إطار جديد لتسهيل المساعدات الحكومية لإنتاج أشباه الموصلات».

زيادة بسيطة في خطوط الإنتاج الحالية

وأضاف: «لن تُمنح المساعدات لمجرد تمويل زيادة بسيطة في خطوط الإنتاج الحالية لمواجهة النقص الحالي. في المقابل، ستكون أوروبا حاضرة لدعم الابتكار وإنتاج رقائق الجيل الجديد، سوق المستقبل».

وقال بريتون إنه يريد أن يجعل الاتحاد الأوروبي «الرائد في الأجيال القادمة من الرقائق التي يقل حجمها عن خمسة نانومتر. وحتى أقل من نانومترين». يأتي هذا الإعلان في وقت يجتمع وزراء الصناعة الأوروبيون، يوم الإثنين، في لينس في شمال فرنسا في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم باريس الاستفادة من رئاستها لتسريع عديد المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تسمح للدول الأعضاء بالخروج عن قواعد المنافسة من خلال تقديم الدعم المباشر لصناعات المستقبل الاستراتيجية، لا سيما أشباه الموصلات.