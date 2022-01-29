Atwasat

الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع مرات بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 06:40 مساء
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع مرات بحلول 2030
أشباه موصلات. (الإنترنت)
alwasat radio

تستعد المفوضية الأوروبية لكشف خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول العام 2030، «وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية»، وفقًا لمفوض السوق الداخلية تيري بريتون. 

وقال المفوض، السبت، «نريد أن نصل إلى 20% من الإنتاج العالمي بحلول العام 2030، مع العلم أن السوق يجب أن تتضاعف بحلول ذلك الوقت لتصل إلى تريليون دولار. لذلك فإن الأمر يتعلق بمضاعفة إنتاجنا في أوروبا بمقدار أربع مرات»، خلال مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، بما في ذلك ليزيكو «Les Echos» الفرنسية، بحسب «فرانس برس».

 نقص في أشباه الموصلات
ويعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي نقصًا في أشباه الموصلات التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة للأنشطة. 

-  أزمة «أشباه الموصلات» تضرب قطاع صناعة السيارات
-  أشباه الموصلات.. أزمة تربك الصناعة العالمية

وبتمويل جزئي من الصناديق الأوروبية، سيأخذ هذا المشروع وفق بريتون شكل «قانون الرقائق»، الذي تستعد المفوضية لاقتراحه من أجل وضع «إطار جديد لتسهيل المساعدات الحكومية لإنتاج أشباه الموصلات».

زيادة بسيطة في خطوط الإنتاج الحالية
وأضاف: «لن تُمنح المساعدات لمجرد تمويل زيادة بسيطة في خطوط الإنتاج الحالية لمواجهة النقص الحالي. في المقابل، ستكون أوروبا حاضرة لدعم الابتكار وإنتاج رقائق الجيل الجديد، سوق المستقبل».

وقال بريتون إنه يريد أن يجعل الاتحاد الأوروبي «الرائد في الأجيال القادمة من الرقائق التي يقل حجمها عن خمسة نانومتر. وحتى أقل من نانومترين». يأتي هذا الإعلان في وقت يجتمع وزراء الصناعة الأوروبيون، يوم الإثنين، في لينس في شمال فرنسا في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. 

وتعتزم باريس الاستفادة من رئاستها لتسريع عديد المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تسمح للدول الأعضاء بالخروج عن قواعد المنافسة من خلال تقديم الدعم المباشر لصناعات المستقبل الاستراتيجية، لا سيما أشباه الموصلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. منتخب الكويت يتقدم 2 - 0 على المنتخب الوطني (دقيقة 57)

بث مباشر .. منتخب الكويت يتقدم 2 - 0 على المنتخب الوطني (دقيقة 57)
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان تشارك في مشروع نووي يديره بيل غيتس
اليابان تشارك في مشروع نووي يديره بيل غيتس
الأعلى منذ 52 عاما.. فرنسا تسجل نموا نسبته 7% في 2021
الأعلى منذ 52 عاما.. فرنسا تسجل نموا نسبته 7% في 2021
«تويوتا» تحتفظ بصدارة بيع السيارات في العالم رغم «نقص الشرائح»
«تويوتا» تحتفظ بصدارة بيع السيارات في العالم رغم «نقص الشرائح»
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج ......
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»...
المزيد
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع مرات بحلول 2030
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات ......
تلوث نفطي يفاقم مشكلات شاطئ سياحي تايلاندي يعاني تداعيات «كوفيد»
تلوث نفطي يفاقم مشكلات شاطئ سياحي تايلاندي يعاني تداعيات ......
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات......
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم...
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط