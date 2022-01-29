Atwasat

تلوث نفطي يفاقم مشكلات شاطئ سياحي تايلاندي يعاني تداعيات «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 05:28 مساء
تلوث نفطي يفاقم مشكلات شاطئ سياحي تايلاندي يعاني تداعيات «كوفيد»
عمال يزيلون التلوث النفطي من شاطئ ماي رام بيونغ بعد تسرب من خط أنابيب تحت البحر. (أ ف ب)
alwasat radio

يسعى عناصر البحرية التايلاندية لإزالة تلوث نفطي امتد إلى أحد شواطئ الساحل الشرقي للبلاد، ويخشى أصحاب مرافق الضيافة المحلية أن يكون «مسمارًا في نعش» الفنادق والمطاعم التي ضربتها جائحة «كوفيد».

ويواصل عناصر البحرية وخبراء التلوث جهود إزالة التلوث الذي وقع ليل الثلاثاء في خليج تايلاند، عندما تسرب 60 طنًّا من النفط الخام على بعد 20 كلم قبالة ساحل إقليم رايونغ، وفق «فرانس برس».

إزالة البقع النفطية التي امتدت إلى الشاطئ 
وشوهد أفراد الطواقم بلباس بلاستيك أصفر واقٍ، على شاطئ ماي رام بونغ، الذي يبعد مسافة ساعتين ونصف عن بانكوك، بعد ظهر السبت يقومون بإزالة البقع النفطية التي امتدت إلى الشاطئ في الليلة الماضية.

وقالت شركة «ستار بتروليوم» العامة للتكرير المشغلة لخط الأنابيب المعني بالتسرب، إنها تحاول الحد من امتداد التلوث إلى الشواطئ بالحواجز العائمة.

-  رئيس الوزراء التايلاندي في أول زيارة للسعودية منذ قضية «الماسة الزرقاء»
-  تايلاند: تظاهرة في بانكوك بعد نجاة رئيس الوزراء من حجب الثقة في البرلمان

وتقوم طائرة استطلاع بمراقبة التلوث في البحر، وقالت وسائل إعلام محلية إن صور الأقمار الصناعية أظهرت الجمعة تلوثًا بحجم 47 كلم متربع. وتوقع خبير البحار، ون تامرونغناواساوات، أن يستمر امتداد التلوث وصولًا إلى الشاطئ في الأيام المقبلة بسبب الرياح القوية.

إدارة عمليات التنظيف
وكتب على «فيسبوك» أن على الناس «بالتأكيد تجنب» السباحة في المناطق المتضررة. وبالنسبة للمرافق التي تعتمد على السياحة وتواجه صعوبات على شاطئ ماي رام بونغ والمنطقة المجاورة، فإن التلوث وغياب رواد السباحة قد يمثل كارثة بالنسبة لموارد الرزق.

وقال مدير منتجع يقع بالقرب من المركز الذي أقامته السلطات لإدارة عمليات التنظيف، «تضاءل عدد الزبائن بسبب «كوفيد-19»، وتراجع الاقتصاد، والآن جاء التلوث النفطي مثل مسمار في النعش».

وأضاف: «خفضنا تكلفة الإقامة إلى النصف بسبب كوفيد، ولكي نتمكن من الصمود». وقالت صاحبة مطعم مجاور للمأكولات البحرية إن معظم كمية الأسماك التي تقدمها تأتي من صيادين محليين، وإن الزبائن يتصلون بها قلقون إزاء الوضع.

 الغواصين اكتشفوا عطلًا في خرطوم 
وأوضحت: «مداخيلنا تضاءلت بأكثر من 50 بالمئة منذ تفشي كوفيد-19». أعلنت البحرية الملكية التايلاندية، السبت، أن 12 سفينة تقوم برش مواد كيميائية تعمل على تشتيت البقع، وحتى الآن رشت أكثر من 80 ألف لتر على المنطقة المتضررة.

وقالت شركة «ستار بتروليوم» إن الغواصين اكتشفوا عطلًا في خرطوم مرن يشكل جزءًا من المعدات الموجودة تحت البحر، حول نقط رسو واحدة هي عوامة تستخدم لتفريغ النفط من الناقلات. تسبب تسرب من خط أنابيب في نفس المنطقة في 2013 في تلوث كبير غطًا شاطئًا في كوساميت المجاورة.

وتبرز مخاوف من أن تحلق أضرار بحديقة كوساميت الوطنية من جراء التلوث الحالي الذي يمكن أن تستغرق عمليات تنظيفه أكثر من شهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. منتخب الكويت يتقدم 2 - 0 على المنتخب الوطني (دقيقة 57)

بث مباشر .. منتخب الكويت يتقدم 2 - 0 على المنتخب الوطني (دقيقة 57)
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان تشارك في مشروع نووي يديره بيل غيتس
اليابان تشارك في مشروع نووي يديره بيل غيتس
الأعلى منذ 52 عاما.. فرنسا تسجل نموا نسبته 7% في 2021
الأعلى منذ 52 عاما.. فرنسا تسجل نموا نسبته 7% في 2021
«تويوتا» تحتفظ بصدارة بيع السيارات في العالم رغم «نقص الشرائح»
«تويوتا» تحتفظ بصدارة بيع السيارات في العالم رغم «نقص الشرائح»
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات ......
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج ......
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور «أوميكرون»...
المزيد
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات أربع مرات بحلول 2030
الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لمضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات ......
تلوث نفطي يفاقم مشكلات شاطئ سياحي تايلاندي يعاني تداعيات «كوفيد»
تلوث نفطي يفاقم مشكلات شاطئ سياحي تايلاندي يعاني تداعيات ......
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات......
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم...
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين
رئيس الأرجنتين يعلن عن اتفاق جديد مع صندوق النقد لسداد الدين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط