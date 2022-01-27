تراجع حاد في بورصة طوكيو إثر إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت بورصة طوكيو تراجعًا حادًا، الخميس، بسبب توتر المستثمرين بعد إعلانات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مع تدهور أسعار أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة -9% مثل عديد الشركات العملاقة للتكنولوجيا في آسيا.

وتراجع مؤشر نيكاي لأسهم 225 شركة يابانية كبرى بنسبة 3.11% إلى 26170.30 نقطة عند الإغلاق. أما مؤشر توبيكس الأوسع فقد خسر 2.61% إلى 1842.44 نقطة.

- الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتجه لرفع معدلات الفائدة

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في مارس وذلك للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشّي جائحة «كوفيد».

وأشارت هذه الهيئة النقدية الأميركي إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.