أسعار النفط تتراجع بعد مؤشرات أميركية حول رفع الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط الخميس، بعد إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيرفع الفائدة في أكبر دولة مستخدم للنفط في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.9% إلى 89.18 دولار للبرميل ، بعد أن خسرت في وقت سابق نحو 1.1٪ إلى 89 دولارا، وصعد برنت 2% أمس الأربعاء، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أو 0.9%، إلى 86.52 دولار للبرميل ، بعد أن هبطت إلى نحو 1.2% إلى 86.34 دولار، وذلك إثر صعود بنحو 2% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

ويرى المحلل في بنك «كومنولث»، فيفيك دار، إن قيمة الدولار تتجه إلى الارتفاع، بعد إعلان المجلس الاحتياطي الأميركي نيته رفع الفائدة، ما يعني تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار الخام أمس الأربعاء، مع صعود «برنت» إلى 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وسط توترات بين أوكرانيا وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، أثارت مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة لأوروبا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات الخام ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يناير، لتسجل إجمالي 416.2 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاض قدره 728 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.9 مليون برميل، وهو أكبر عدد منذ فبراير الماضي.