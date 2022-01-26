«التجارة العالمية»: بإمكان الصين فرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 645 مليون دولار سنويا

القاهرة - بوابة الوسط

سمحت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، للصين بفرض رسوم على واردات أميركية قدرها 654 مليون دولار سنويًا، في قرار على خلفية نزاع طويل الأمد بشأن مكافحة إغراق الأسواق بين البلدين.

وجاء في بيان للمنظمة «في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات، قررنا بأن المستوى المناسب هو.. 645.12 مليون دولار سنويا»، وفق «فرانس برس».

«قرار مخيّب للآمال بشدّة»

وانتقدت الولايات المتحدة قرار منظمة التجارة العالمية، على خلفية نزاع طويل الأمد بين القوتين الاقتصاديتين.

وأفاد الناطق باسم الممثل التجاري الأميركي آدم هودج في بيان أن «القرار المخيّب للآمال بشدّة الصادر اليوم عن هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يعكس تفسيرات هيئة الاستئناف التي تؤثر سلبًا على قدرة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وأنشطتنا التجارية في وجه الإعانات الصينية التي تشّوّه التجارة».