الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا للشركات الناشئة في قطاع الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقًا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الناشئة في قطاع الفضاء على أمل أن يغير ذلك «قواعد اللعبة» ويجذب المستثمرين.

وأطلق الصندوق الذي سمي «كاسيني» على اسم عالم الفضاء الإيطالي من القرن السابع عشر كجزء من «صندوق الاستثمار الأوروبي»، الذي يوفر تمويل مخاطر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مفوض السوق الداخلية الأوروبية، تيري برينتون، خلال اجتماع للمعنيين بقطاع الفضاء الأوروبي في بروكسل: «العديد من شركاتنا الناشئة غير قادرة على الحصول على استثمارات كبيرة في رأس المال في الاتحاد الأوروبي عندما تحتاج للتوسع»، وذكر أن هذه الشركات تضطر بالتالي للجوء إلى مستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف: «هذه خسارة كبيرة لأوروبا. سيغير صندوق كاسيني قواعد اللعبة».

من جهته، قال رئيس صندوق الاستثمار الأوروبي، آلان غودار، إن كل يورو يستثمره الصندوق يجذب عادة ما بين ثلاثة وأربعة يورو كاستثمارات خاصة من شركات كانت لولا ذلك لتعتبر أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة.

وستوفر آلية مكملة القدرة للشركات الناشئة في مجال الفضاء على الوصول إلى القروض. ويقدر بأن قطاع الفضاء الأوروبي يساهم بحوالي 10% من الاقتصاد الإجمالي ويتوقع بأن تتضاعف عائداته على مدى العقد المقبل. وتعد تنافسية القطاع مهمة نظرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التكنولوجيا التي يطورها قابلة للتطبيق في قطاعات أخرى، وفق الوكالة الفرنسية.