Atwasat

الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا للشركات الناشئة في قطاع الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 10:08 صباحا
الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا للشركات الناشئة في قطاع الفضاء
مذيعة في قناة «إم6 تي في» الفرنسية ترتدي زي رائد فضاء وتحمل عمل الاتحاد الأوروبي لبرنامج في جنوب فرنسا، 25 سبتمبر 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقًا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الناشئة في قطاع الفضاء على أمل أن يغير ذلك «قواعد اللعبة» ويجذب المستثمرين.

وأطلق الصندوق الذي سمي «كاسيني» على اسم عالم الفضاء الإيطالي من القرن السابع عشر كجزء من «صندوق الاستثمار الأوروبي»، الذي يوفر تمويل مخاطر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مفوض السوق الداخلية الأوروبية، تيري برينتون، خلال اجتماع للمعنيين بقطاع الفضاء الأوروبي في بروكسل: «العديد من شركاتنا الناشئة غير قادرة على الحصول على استثمارات كبيرة في رأس المال في الاتحاد الأوروبي عندما تحتاج للتوسع»، وذكر أن هذه الشركات تضطر بالتالي للجوء إلى مستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف: «هذه خسارة كبيرة لأوروبا. سيغير صندوق كاسيني قواعد اللعبة».

من جهته، قال رئيس صندوق الاستثمار الأوروبي، آلان غودار، إن كل يورو يستثمره الصندوق يجذب عادة ما بين ثلاثة وأربعة يورو كاستثمارات خاصة من شركات كانت لولا ذلك لتعتبر أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة.

وستوفر آلية مكملة القدرة للشركات الناشئة في مجال الفضاء على الوصول إلى القروض. ويقدر بأن قطاع الفضاء الأوروبي يساهم بحوالي 10% من الاقتصاد الإجمالي ويتوقع بأن تتضاعف عائداته على مدى العقد المقبل. وتعد تنافسية القطاع مهمة نظرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التكنولوجيا التي يطورها قابلة للتطبيق في قطاعات أخرى، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار

نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار
تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية

تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية
شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا
المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية

لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس

المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
مطور عقاري صيني يسعى لبيع 12 مليار دولار من الأصول
مطور عقاري صيني يسعى لبيع 12 مليار دولار من الأصول
اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاما
اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاما
صندوق النقد يخفض تقديراته للنمو العالمي
صندوق النقد يخفض تقديراته للنمو العالمي
«خطة طوارئ» أميركية-أوروبية لحماية إمدادات الطاقة في ظل الأزمة مع روسيا
«خطة طوارئ» أميركية-أوروبية لحماية إمدادات الطاقة في ظل الأزمة مع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها...
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
المزيد
اتفاقية للربط الكهربائي بين لبنان والأردن عبر سورية
اتفاقية للربط الكهربائي بين لبنان والأردن عبر سورية...
الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا للشركات الناشئة في قطاع الفضاء
الاتحاد الأوروبي يطلق صندوقا للشركات الناشئة في قطاع الفضاء...
صندوق النقد يحض السلفادور على إلغاء اعتماد «بيتكوين» عملة دفع رسمية
صندوق النقد يحض السلفادور على إلغاء اعتماد «بيتكوين» عملة ......
«خطة طوارئ» أميركية-أوروبية لحماية إمدادات الطاقة في ظل الأزمة مع روسيا
«خطة طوارئ» أميركية-أوروبية لحماية إمدادات الطاقة في ظل ......
صندوق النقد يخفض تقديراته للنمو العالمي
صندوق النقد يخفض تقديراته للنمو العالمي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط