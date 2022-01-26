صندوق النقد يحض السلفادور على إلغاء اعتماد «بيتكوين» عملة دفع رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا صندوق النقد الدولي السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية، مشيرا إلى «المخاطر الكبيرة» التي تشكلها العملة المشفرة.

وشرعت الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى أول من شرّع في تداول العملة المشفرة سبتمبر الماضي، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

وطالب مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور نجيب ابو كيلة بإعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.

وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون بيتكوين وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.

وشدد المسؤولون على أن هناك «مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك» وإصدار السندات المدعومة من «بيتكوين».

وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة. واستغل أبو كيلة انخفاض السعر في تعزيز أصول بلاده منها.