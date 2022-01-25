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«خطة طوارئ» أميركية-أوروبية لحماية إمدادات الطاقة في ظل الأزمة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 07:10 مساء
«خطة طوارئ» أميركية-أوروبية لحماية إمدادات الطاقة في ظل الأزمة مع روسيا
خط «نورد ستريم 2» لأنابيب الغاز في لوبمين بألمانيا, 7 سبتمبر 2020, (أ ف ب)
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أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والأوروبيين اتخذوا خطوات لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها، في إطار أي نزاع قد يطرأ، محذرًا موسكو من استخدام الوقود «سلاحًا».

وقال: «نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنب أي صدمات في الأسعار» في إطار «خطة طوارئ» تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال أفريقيا وآسيا،  كما حذر موسكو من استخدام إمدادات الوقود «سلاحًا»، مشيرًا إلى أن الأمر لن يمر «من دون عواقب على الاقتصاد الروسي».

 تهويل أميركي للوضع
وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أن اجتياحًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت»، في تهويل إضافي للوضع، فيما قرر حلف شمال الأطلسي «ناتو» تعزيز دفاعاته شرقًا ونددت موسكو برغبة «في تأجيج التوتر» مع معلومات «هستيرية»، حيث طلبت دول الاتحاد الأوروبي التي فوجئت بالتصريحات الأميركية، تفسيرات الإثنين من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات عبر الفيديو مع نظرائه. 

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بعد الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «نعرف جيّدًا درجة التهديد والطريقة التي يجب التصرف من خلالها. يجب تجنّب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق التي لديها حتى تداعيات مالية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

قلق أميركي وعلامات استفهام أوروبية
يريد الأوروبيون أن يفهموا أسباب قلق الأميركيين وحلفائهم البريطانيين والأستراليين الذين أعلنوا سحب قسم من موظفي سفاراتهم من كييف، ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قمّة عبر الفيديو حول أوكرانيا مع قادة أوروبيين بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن أوكرانيا قد تصبح «الشيشان الجديدة».

في هذا الجو المتوتر، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «التوترات تفاقمت جراء إعلانات وأفعال ملموسة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي»، منددًا بـ«هستيريا» في أوروبا حول اجتياح روسي مفترض وشيك لأوكرانيا، لكنه اعتبر أن خطر شن القوات الأوكرانية هجومًا على الانفصاليين الموالين لروسيا «مرتفع جدًا».

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