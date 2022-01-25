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صندوق النقد يخفض تقديراته للنمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 05:21 مساء
صندوق النقد يخفض تقديراته للنمو العالمي
شعار صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)
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خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، مشيرًا إلى تداعيات المتحور «أوميكرون» التي أحدثت تباطؤًا في الولايات المتحدة والصين. 

وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4 في المئة هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نُشرت في أكتوبر، وذلك جراء «العراقيل» التي تسببت بها آخر موجة «كوفيد»، وفق «فرانس برس». 

وأوضح الصندوق أن «أوميكرون» «يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي»، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول من المتوقع.

 18 شهرًا إضافية للاستفادة من برنامج التمويل الطارئ 
وأعلن صندوق النقد الدولي، في أواخر ديسمبر الماضي، أنه سيمدد لمدة 18 شهرًا إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة «كوفيد-19».

وفي أبريل 2020، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» العالم، قدم صندوق النقد تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.

وجرى بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر 2020 ومارس الماضي. كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي جرى زيادتها موقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارا من 1 يناير 2022.

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وشدد الصندوق على أن القرار يضمن «الوصول المستمر» للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشكلات ملحة في ميزان المدفوعات.

وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق. ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.

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