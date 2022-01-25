مطور عقاري صيني يسعى لبيع 12 مليار دولار من الأصول

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى مجموعة التطوير العقاري الصينية «شيماو» لبيع قرابة 12 مليار دولار من الأصول، حسب موقع «كايشين» الإخباري، في وقت يسعى المطور لجمع الأموال ووضع حد لمشكلاته المتعلقة بالسيولة.

وتواجه شركات العقارات الصينية صعوبات منذ بدأت بكين في السنوات الأخيرة تنفيذ إجراءات لوضع حد للديون المفرطة في هذا القطاع، إضافة إلى تفشي المضاربة الاستهلاكية، ما وضع ضغوطًا هائلة على الاقتصاد الأوسع، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن بين أبرز الشركات العقارية التي تواجه أزمة سيولة، مجموعة «إيفرغراند» المتخلفة عن السداد والمثقلة بأكثر من 300 مليار دولار من الديون. وتسعى مجموعة «شيماو» لتسليم 34 مشروعًا في 17 مدينة، من بينها بكين وشنغهاي وهانغجو، على ما ذكر موقع «كايشين»، الثلاثاء.

وتشمل تلك الأصول مباني سكنية وتجارية وفندقية، حسب ما نقل الموقع عن مستندات. وتقدر «شيماو» قيمة 15 من تلك المشاريع بنحو 42.2 مليار يوان (6.65 مليار دولار) فيما المشاريع الـ19 الأخرى إما مملوكة جزئيًا من الشركة أو لا تزال في مراحلها الأولى، وتبلغ قيمة الاستثمار 32.5 مليار يوان.

وارتفعت أسهم «شيماو» بأكثر من 7% في بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء. وتأتي الأنباء غداة ارتفاع أسهم «إيفرغراند» مدفوعة بتعيين مسؤول في شركة حكومية على مجلس إدارتها. وأعلنت شركات عقارية تعاني مشكلات مثل مجموعتي «أجيل» و«إيفرغراند» بيع أسهم في شركات إلى مؤسسات تملكها الحكومة.