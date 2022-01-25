ارتفاع طفيف في أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أسعار النفط الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بعد تراجع كبير أصابها خلال جلسة أمس الإثنين، وخلف خسائر بلغت 2%.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت بنسبة 0.74% لتصل إلى 86.06 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.59% لتصل إلى 83.8 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وتضررت أسعار النفط أمس من مخاوف المستثمرين حيال احتمال زيادات أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ما دفع أسواق الأصول العالية المخاطر للهبوط في حين ارتفع الدولار.

وأمس، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.62 دولار، أو 1.84%، لتسجل عند التسوية 86.27 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 83.31 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي خامس أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعودهما نحو 2% ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر العام 2014.

وما زالت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 10% عن مستواها في بداية هذا العام، بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات، بينما تجد مجموعة «أوبك+» صعوبة في تحقيق زيادة إنتاجية شهرية مستهدفة قدرها 400 ألف برميل يوميا.