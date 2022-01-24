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ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 09:27 مساء
ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين
شعار شركة «غوغل». (أرشيفية: أ ف ب)
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رفع ممثلو الادعاء في عدة ولايات أميركية دعوى قضائية ضد شركة «غوغل» اليوم الإثنين، بتهمة جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي لمستخدمي الإنترنت رغم رفض المستخدمين ذلك صراحة، وهو ما تنفيه المجموعة.

وتقترح الشركة على مستخدمي نظام التشغيل «أندرويد» أو «آي فون»، الذين لديهم حساب على «غوغل»، تفعيل الخيار الذي يمنع جمع بيانات تحديد المواقع الجغرافية، حسب وكالة «فرانس برس».

غوغل لا تحترم رغبات المستخدمين؟
ومع ذلك، وفقًا للوثيقة التي رفعها المدعون العامون في العاصمة الفدرالية واشنطن وإنديانا وتكساس وولاية واشنطن، فإنه حتى عندما تم تشغيل هذا الخيار واصلت «غوغل» جمع وتخزين البيانات المتعلقة بتحديد المواقع الجغرافية لمستخدمي الإنترنت.

وجُمعت هذه البيانات من النشاط على الإنترنت واستخدام التطبيقات، بالإضافة إلى تشغيل الواي فاي ونظام بلو توث.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء كشفت في العام 2018 هذا التناقض بين الخيارات المقترحة وتأثيراتها على استخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي. ولفتت البرقية التي نشرتها الوكالة انتباه المدعين العامين في عديد الولايات التي بدأت تحقيقاتها الخاصة.

ووفقًا للمدعين العامين، فإن الفترة المعنية تمتد من العام 2014 إلى 2019 على الأقل. ورفع كل مدعٍ الدعوى في ولايته، وطلبوا من القضاة إرغام «غوغل» على كف هذه الممارسات. كما طالبوا بسداد الإيرادات المتأتية من جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي واستخدامها، فضلاً عن غرامات بمبلغ لم يحدد.

رد «غوغل»: تأكيدات قديمة وغير دقيقة
وردًّا على سؤال للوكالة الفرنسية، قالت «غوغل» إن الدعوى تستند إلى «تأكيدات غير دقيقة وقديمة، وقد قمنا دائمًا بدمج خيارات لحماية البيانات في منتجاتنا واقترحنا التحكم بفعالية ببيانات تحديد الموقع الجغرافي».

وقالت ناطقة باسم «غوغل»: «سندافع بقوة عن أنفسنا ونكشف الحقيقة»، مشيرة إلى سلسلة تحسينات أدخلتها المجموعة في السنوات الأخيرة. وأضافت أن الشركة تتضمن خيارات تسمح بمسح بيانات تحديد الموقع الجغرافي تلقائيًّا مع الوقت أو البحث عن عنوان أو مكان دون تخزين البيانات.

ورفعت بحق «غوغل» عدة دعاوى قضائية في السنوات الأخيرة. وفي يوليو الماضي قامت 36 ولاية ومدعي العاصمة واشنطن بمقاضاة فرع «ألفابت» لممارسات اعتُبرت مناهضة للمنافسة مرتبطة بمتجر تطبيقات «غوغل بلاي».

وحاليًا هناك دعوى في الولايات المتحدة بشأن المركز المهيمن لمحرك البحث «غوغل».

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