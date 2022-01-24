Atwasat

تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 09:06 مساء
تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال يناير
شعار العملة الاوروبية اليورو أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. (أ ف ب)
alwasat radio

سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤًا حادًّا في يناير، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا على إنفاق المستهلكين، مما يضع عائقًا جديدًا أمام تعافي المنطقة.

وجاء في دراسة استقصائية شهرية لشركة «آي.إتش.إس ماركت» أن التباطؤ الذي خفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا يُنسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنعين من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة، وفق «فرانس برس».

تراجع مؤشر مديري المشتريات من 53.3 نقطة
وأوضحت «آي.إتش.إس» ماركت» أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحور «أوميكرون» شديد العدوى أعاقت خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن من خلال تغيب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشارت «آي.إتش.إس» ماركت» إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات من 53.3 نقطة في ديسمبر إلى 52.4 في يناير، علمًا بأن المؤشر كان سجل في أغسطس أعلى مستوى له خلال هذه الفترة عند 59 نقطة. وأي تخطٍ لمستوى 50 نقطة يعد نموًّا.

-  زيادة قياسية بالتضخم في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
-  الأول منذ 7 سنوات.. عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو نوفمبر الماضي

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في «آي.إتش.إس» ماركت» إن قطاعات السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضررًا. لكنه أشار إلى أن التأثير على قطاعات اقتصادية أخرى كان «معدومًا نسبيًّا» وأن تأثير «أوميكرون» عامة «يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة». وتباينت انعكاسات المنحى العام بين الدول.

ألمانيا تسجل قفزة في الأنشطة فضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي
فقد سجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، قفزة في الأنشطة في يناير بفضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي وعودة النمو في قطاع الخدمات، وفق «آي.إتش.إس» ماركت».

في المقابل، تراجع النمو في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ أبريل، مع شبه مراوحة في القطاع الصناعي وأداء أكثر ضعفًا لقطاع الخدمات المتضرر من جراء المتحور «أوميكرون».

وقال الخبير الاقتصادي في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس»، روري فينيسي، إن تحسن القطاع الصناعي «يعطي مزيد التطمينات على أن المنطقة تخطت ذروة الاضطرابات في سلاسل الإمداد».

وتوقع ألا يؤدي المتحور «أوميكرون» «في نهاية المطاف إلى تغيير كبير في توقعات النمو للعام 2022»، على الرغم من تضرر قطاع الخدمات في يناير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية

«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر

عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان

سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام

«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام
وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)

تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس

هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
جَلُّود والإصلاح

جَلُّود والإصلاح
180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب

هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قلق أميركي بسبب قطاع الطاقة في المكسيك
قلق أميركي بسبب قطاع الطاقة في المكسيك
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من ...
البريطانيون يواجهون خيارا صعبا بين الطعام والتدفئة بسبب ارتفاع الأسعار
البريطانيون يواجهون خيارا صعبا بين الطعام والتدفئة بسبب ارتفاع ...
التوترات في أوروبا والشرق الأوسط تعطي دفعة لأسعار النفط
التوترات في أوروبا والشرق الأوسط تعطي دفعة لأسعار النفط
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها...
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية...
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021
انخفاض قياسي لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال 2021...
المزيد
ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين
ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن ......
بدء مفاوضات بين لبنان وصندوق النقد حول خطة إنقاذ اقتصادية
بدء مفاوضات بين لبنان وصندوق النقد حول خطة إنقاذ اقتصادية...
تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال يناير
تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال يناير...
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر...
التوترات في أوروبا والشرق الأوسط تعطي دفعة لأسعار النفط
التوترات في أوروبا والشرق الأوسط تعطي دفعة لأسعار النفط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط