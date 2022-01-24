التوترات في أوروبا والشرق الأوسط تعطي دفعة لأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط، الإثنين، إثر توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وزيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات الخام، بينما واصلت «أوبك» وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0% إلى 88.76 دولار للبرميل، منهية تراجعا بلغ 0.6% يوم الجمعة، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.0% إلى 86.00 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.5% يوم الجمعة، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو 2%، مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014، وارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% حتى الآن هذا العام، بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وتزداد الأجواء توترا على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتبادل موسكو والدول الغربية الاتهامات حول تأزيم الأوضاع الأمنية والسياسية هناك، في الوقت الذي تعرضت فيه الإمارات إلى هجوم جديد من «الحوثين»، هو الثاني خلال أسبوع، حيث اعترضت صاروخين بالستين في أجوائها.