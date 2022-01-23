قلق أميركي بسبب قطاع الطاقة في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

ذكَّرت الولايات المتحدة، المكسيك بأن مشروعها لإصلاح سوق الطاقة يسبب «قلقًا حقيقيًّا»؛ لأنه يهدد استثمارات أميركية خاصة بعشرات مليارات الدولارات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، في تصريح بعد زيارة لها إلى مكسيكو استمرت يومي الخميس والجمعة: «يمكن أن تتعرض الجهود المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ للخطر بفعل مشروع الإصلاح».

ونقلت المسؤولة الأميركية «قلق إدارة بايدن-هاريس الحقيقي»، خلال لقاءاتها مع مسؤولين مكسيكيين، ومن بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وقالت: «تلقيت تأكيدًا من المكسيك بدعم الطاقة النظيفة وحل النزاعات الحالية حول مشاريع الطاقة في إطار القانون»، وكان كل من سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك، ومندوبة الولايات المتحدة للتجارة أعربا عن قلق بلادهما في الأشهر السابقة.

ويهدف الإصلاح الدستوري للطاقة إلى «تطوير وتعزيز» الشركتين الوطنيتين المملوكتين للدولة بنسبة 100% بيتروليوس مكسيكانوس «بيميكس»، وهيئة الكهرباء الاتحادية «سي إف آي» دون خصخصتهما، بحسب الحكومة المكسيكية. وهي تنوي على سبيل المثال الإبقاء على حصة مقدارها 54% من سوق الكهرباء لـ«سي إف آي».

ويمكن أن يهدد هذا المشروع الإصلاحي «استثمارات خاصة بقيمة 44 مليار دولار على الأقل في قطاع الطاقة» بحسب ما كتب ثلاثة أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزيرة الطاقة قبل زيارتها إلى المكسيك، كما بعثوا برسالة مماثلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وتريد المكسيك كذلك «محاربة الفساد على نحو فعال» في قطاع الطاقة.

ويخضع رئيس «بيميكس» السابق، إميليو لوزويا، للحجز الاحتياطي بسبب مسؤوليته المزعومة في فضيحة «أوديبرشت»، عملاق البناء البرازيلي الذي وزع رشاوى مقابل صفقات في عديد الدول الأميركية اللاتينية. وطالبت النيابة بسجنه 39 عامًا.

إلى ذلك، أبرمت «بيميكس» عملية شراء المصفاة «دير بارك» في تكساس، الخميس، أثناء زيارة وزيرة الطاقة عبر إعادة شراء 50% من أسهم «شل» بمبلغ 596 مليون دولار.