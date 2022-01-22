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واشنطن تعلق أكثر من 40 رحلة جوية إلى الصين تسيّرها شركات صينية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 05:29 مساء
واشنطن تعلق أكثر من 40 رحلة جوية إلى الصين تسيّرها شركات صينية
طائرات شركة دلتا، (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلنت واشنطن تعليق 44 رحلة ركاب من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب القيود الصحية المتعلقة بـ«كوفيد-19» التي فرضتها بكين على شركات الطيران الأميركية. 

وتفرض الصين رقابة صارمة جدًا على الدخول إلى أراضيها، بما في ذلك إلغاء رحلات جوية إذا كان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن أي طائرة مرتفعًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واستخدمت هيئة الطيران الصينية هذه السياسة لإلغاء رحلات الخطوط الجوية «أميركان» و«دلتا» و«يونايتد» بعدما ثبُت أن ركابًا كانت نتائج اختباراتهم سلبية قبل الإقلاع، جاءت نتيجتهم إيجابية لناحية الإصابة بكوفيد عند وصولهم إلى الصين.

وكتبت وزارة النقل الأميركية الجمعة، أن هذا الإجراء يتعارض مع المصلحة العامة ويضر بعمليات «دلتا» و«أميركان» و«يونايتد» ويتطلب إجراءً تصحيحيًّا من جانب الوزارة. 

وأضافت: «لا ينبغي معاقبة الشركات الأميركية التي تتّبع جميع القواعد الصينية المتعلقة ببروتوكولات ما قبل الإقلاع والتواجد على متن الطائرة، إذا ما ثبُتت إصابة ركاب بكوفيد-19 بعد وصولهم». 

والرحلات الـ44 المعنيّة بالإجراء كانت ستُسيّرها شركات «إير تشاينا» و«تشاينا إيسترن إيرلاينز» و«تشاينا ساوزرن إيرلاينز» وخطوط طيران «شيامين» وكان مقررًا تسييرها بين 30 يناير و29 مارس، وجاءت هذه الخطوة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين.

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