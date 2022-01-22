الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنقضي ليعود إلى مستوياته العالية التي شهدها في نوفمبر الماضي، بينما يعزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية للمعدن النفيس الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وسجل الذهب تراجعًا في نهاية جلسة أمس الجمعة بـ0.36%، لكنه سجل صعودًا أسبوعيًّا بنحو 1%، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» عربية، اليوم السبت.

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وقفزت أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار، الخميس الماضي، تزامنًا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع «الفدرالي الأميركي» المقرر يومي 25 و26 يناير الجاري؛ فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.