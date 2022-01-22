«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى نصف قيمتها، مسجلة ما دون 34.2 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن موقع «كويت ديسك».

وكان سعر «بيتكوين» خلال جلسة التداول السبت، تراجع من 35.486 ألف دولار إلى 34.161 ألف دولار (9%)، وهو مستوى كان سعر العملة الرقمية بلغه في المرة الأخيرة في يوليو العام 2021.

وقال هايدن هيوز، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباكت ألفا» في سنغافورة، «تسببت صفقات الهامش التي تتم تصفيتها في موجة من ضغوط البيع الإضافية، حيث تم بيع الأصول التي تم الاحتفاظ بها كضمانات قسرًا لدفع ثمن قروض الهامش».

وأدى انخفاض «بيتكوين» من ذروته إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسر أكثر مم نريليون دولار من سوق التشفير الكلي. في حين كان هناك انخفاض كبير في النسبة المئوية لكل من Bitcoin والسوق الكلية، فإن هذا يمثل ثاني أكبر انخفاض على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية لكليهما، وفقًا لمجموعة «بيسبوك» للاستثمار.